ЖКХ

«Новый квартал» благоустроил территорию дома №17 на улице Завеличенской в Пскове

Управляющая компания «Новый квартал» работала на территории дома №17 на улице Завеличенской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Сотрудники произвели покос травы на территории вблизи многоквартирного дома, при помощи специализированной техники подсыпали ямы на въезде во двор.

«А на детскую площадку завезли песок — песочница готова к приёму малышей, которые приходят туда с ведёрками, совками и формочками лепить куличики и строить замки. Также подсыпали основание площадки», – рассказали в компании.

Кроме того, управляющая компания «Новый квартал» произвела уборку на контейнерной площадке для ТКО.

«Поддержание чистоты в месте складирования отходов в летний период имеет особое значение. Регулярная уборка позволяет избежать появления неприятного запаха, образующегося при гниении отходов, предотвратить рост бактерий и размножение грызунов, которые способствуют распространению инфекционных заболеваний», – отметили в «Новом квартале».