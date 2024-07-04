Шкваловый ворот образовался над Великими Луками 4 июля

Шкваловый ворот запечатлели над Великими Луками 4 июля, сообщает «Фобос».
Фото здесь и далее: «Фобос»
Это явление относится к резкому и кратковременному усилению ветра, сопровождающемуся ливневыми осадками.
Шкваловый ворот характеризуется следующими особенностями:
Шкваловый ворот обычно возникает при прохождении атмосферных фронтов, когда происходит быстрое перемещение воздушных масс с различными температурными и влажностными характеристиками. Он представляет опасность для судоходства, авиации и наземных объектов, поэтому его появление тщательно отслеживается и прогнозируется метеорологическими службами.