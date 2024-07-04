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Шкваловый ворот образовался над Великими Луками 4 июля

Шкваловый ворот запечатлели над Великими Луками 4 июля, сообщает «Фобос».

Фото здесь и далее: «Фобос»

Это явление относится к резкому и кратковременному усилению ветра, сопровождающемуся ливневыми осадками.

Шкваловый ворот характеризуется следующими особенностями:

внезапное и сильное увеличение скорости ветра, часто до штормовых значений (более 20 м/с);

резкое изменение направления ветра;

сопровождается ливневыми осадками, иногда с грозовыми явлениями;

длится относительно недолго, от нескольких минут до получаса.

Шкваловый ворот обычно возникает при прохождении атмосферных фронтов, когда происходит быстрое перемещение воздушных масс с различными температурными и влажностными характеристиками. Он представляет опасность для судоходства, авиации и наземных объектов, поэтому его появление тщательно отслеживается и прогнозируется метеорологическими службами.