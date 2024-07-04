Культура

Алеся Михачева: Мое детство очень рано закончилось

Детство депутата Псковской городской Думы Алеси Михачевой рано закончилось из-за переезда в другую страну и развала Советского Союза. Об этом депутат Алеся Михачева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мое детство очень рано закончилось. Так получилось, что мне пришлось очень быстро повзрослеть и взять какой-то ряд обязанностей на себя, потому что нам пришлось уезжать из Ташкента. Это было достаточно тяжело и сложно для ребенка, который родился и вырос в столице, и никогда не видел, как сажают картошку. В какой-то момент оказаться в сельской местности для меня было тяжело», – рассказала Алеся Михачева.

Она уточнила, что семья какое-то время проживала на территории Украины у родственников, после переехали в Псковскую область.

«Практически сразу сюда приехали, потому что здесь чистый воздух. Российское государство, когда мы сюда приехали, дало нам всю поддержку. Таким образом я оказалась здесь и повзрослела. Научилась и доить корову, и косить траву, и кормить поросят. Поэтому я всегда говорю: если человек хочет, он научится всему», – добавила Алеся Михачева.