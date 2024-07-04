Экономика

В России за полгода выросли продажи ликерных вин

Продажи ликерных вин в России за январь-июнь выросли на 73,3% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, игристых вин - на 28,9%, виноградных - на 12,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.

По данным ведомства, всего продажи ликерных вин в стране за этот период составили 714 тысяч декалитров, игристых вин и шампанского - 6,08 миллиона декалитров, виноградных вин - 15,714 миллиона декалитров.

Продажи коньяка возросли за отчетный период на 13,3%, до 4,161 миллиона декалитров, водки - на 5,9%, до 35,207 миллиона декалитров, пишет РИА Новости.

В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти шесть месяцев на 9,2%, до 88,066 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции снизилась на 7,7% - до 8,592 миллиона декалитров.