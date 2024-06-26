Недвижимость

Новостройки в городах-миллионниках в России подорожали на 6%

Новостройки в городах-миллионниках в России подорожали в течение первого полугодия 2024 года почти на 6% - в среднем до 164 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Он уточнил, что относительно мая среднемедианная цена квадратного метра в новостройках в городах-миллионниках выросла примерно на 1%.

По данным «Яндекс Недвижимости», городами с самым значительным ростом цен по результатам первой половины 2024 года стали Омск (+19%), Нижний Новгород (+13%), Уфа (+13%) и Новосибирск (+11%), пишет РИА Новости.

«В Омске сравнительно небольшое предложение в сегменте новостроек и мало новых строящихся проектов. Поэтому даже органическое вымывание наиболее дешевых предложений драматически влияет на медианную цену. В Нижнем Новгороде из-за близости к столице и интереса со стороны столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь дешевле, чем в Москве, меняется структура рынка. Даже за последний месяц объем предложения в бизнес-классе вырос на 17,9%, комфорт, напротив, вымылся на 6,9%, что влияет на динамику медианной цены как в разрезе месяца, так и года», - рассказал Белокуров.

Он уточнил, что в настоящее время в Нижнего Новгороде на долю комфорт-класса приходится 60% рынка новостроек, а на бизнес-класс и элитный сегмент - 40%.

Белокуров также подчеркнул, что в Уфе из 94 строящихся проектов 24 приходится на сегменты бизнес и элит. В Новосибирске, как отметил эксперт, также меняется структура рынка ввиду роста числа предложений в сегментах бизнес и элит, на их долю сейчас приходится четверть предложений в новостройках (год назад было около 20%).

В Москве, как подсчитали в «Яндекс Недвижимости», новостройки подорожали на 9%, а в Санкт-Петербурге прирост составил почти 2%.