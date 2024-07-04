Культура

О том, как поэт «…жил анахоретом», смогут узнать гости Пушкинского заповедника

В предстоящие выходные, 6 и 7 июля, гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» могут побывать на поэтической программе «Онегин жил анахоретом…». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, разработал и проведёт арт-экскурсию актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов.

Программу «Я помню чудное мгновенье…» (запланирована на 20 и 21 июля) Михаил Драгунов проводит в парке Тригорского в образе Алексея Вульфа. Из архива музея-заповедника «Михайловское».

На программе, которая проходит в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», речь пойдёт об истории создания центральных, так называемых деревенских глав знаменитого романа в стихах. Пушкин писал их здесь, в родовом имении, будучи в изгнании, которое исследователи его творчества потом назовут северной ссылкой. По ряду литературоведческих версий, портреты своих героев и бытовые «интерьеры», в которых разворачивается сюжет, поэт списывал со своих деревенских приятелей и соседей — обитателей имения Тригорское, а главное действующее лицо — Евгения во многом наделил чертами своего собственного характера. Поэтому рассказ об анахорете-Онегине в какой-то степени и рассказ об анахорете-Пушкине, отметили в музее

В «Михайловском» также особо отметили, что арт-экскурсии Михаила Драгунова пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Именно поэтому в этом июле в музее запланировали целый цикл подготовленных актёром программ. Среди них и уже «обкатанные», как например, программа «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (к годовщине освобождения Пушкинского Заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году). В нынешнем сезоне стать её участником и слушателем можно будет 13 и 14 июля.

А среди премьер этого лета — литературно-музыкальная композиция «Тебе певцу, тебе герою...». Её актёр подготовил к круглой дате: 27 июля (по новому стилю) исполнится 240 лет со дня рождения Дениса Давыдова, русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Пушкина. Эту арт-экскурсию Михаил Драгунов проведет как раз в день рождения «певца-гусара». Разговор в ней пойдёт о любви к родине и служении ей. Актёр вместе со своими слушателями вспомнит и других героев 1812 года, в том числе предков и друзей Пушкина, избравших воинское поприще», — рассказали в музее.

С полной программой июльских арт-экскурсий Михаила Драгунова можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».