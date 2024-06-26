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Опрос показал, сколько студентов хотят совмещать работу и обучение

Почти половина студентов РФ планируют совмещать работу и дальнейшее обучение после бакалавриата, сообщили эксперты Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук Президентской академии.

«Среди возможных жизненных траекторий студентов после получения образования в вузе лидирует намерение совмещать работу и дальнейшее обучение – о нем заявили 45,2% респондентов», - говорится в сообщении.

Согласно опросу, трудиться по окончании вуза по специальности планируют 38,6%, не по специальности – 14,1% опрошенных студентов, пишет РИА Новости. Примерно четверть собираются продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, отложив трудоустройство.

«Стремление работать по специальности после окончания вуза чаще выражают магистранты, студенты, обучающиеся по программам технической ("Инженерное дело, технологии и технические науки", "Информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность и компьютерные науки") и творческой направленности ("Искусство и культура"), а также те, кто учится на основе договора целевого обучения», - сообщается в исследовании.

Уточняется, что девушки-студентки заметно чаще стремятся найти подработку на время учебы, чем юноши, которые, как правило, не планируют трудоустраиваться, пока учатся в магистратуре и аспирантуре.

В целях анализа планов студентов после окончания обучения в вузе Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС при участии и поддержке Минобрнауки России в мае-июне 2024 года в 232 вузах 74 субъектов Федерации был проведен всероссийский онлайн-опрос студентов. В опросе приняли участие 82 тысячи 310 студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.