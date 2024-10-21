Политика

Начинается видеотрансляция «круглого стола» о муниципальной реформе в действии

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Муниципальная реформа в действии», который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

К разговору приглашены:

Алексей Севастьянов, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.

Андрей Маковский, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.

Игорь Дитрих, председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов.

Андрей Козлов, депутат Псковского областного Собрания.

Иван Белугин, глава Локнянского муниципального округа.

Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Леонид Луцышин, глава ТО «Глубоковское», экс-глава сельского поселения «Глубоковская волость».

Противники муниципальной реформы стращали, что будет хуже, чем раньше, что люди потеряют доступ к власти. Оправдались ли их опасения, или слухи об убийстве местного самоуправления оказались сильно преувеличенными? Люди на земле что-то потеряли? Можно ли говорить о том, что цели муниципальной реформы постепенно достигаются?

Ведущий круглого стола - Константин Калиниченко.