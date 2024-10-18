Общество

С обсуждения организации работы по сбору и утилизации ТКО начнётся сессия Собрания 31 октября

Очередная 38-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 31 октября. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В основной повестке 17 вопросов, по общему решению заседание начнётся с парламентского часа, посвящённого организации работы по сбору и утилизации ТКО на территории региона. Предварительно, депутаты планируют посетить площадку строящегося в Палкинском районе экотехнопарка.

Также Собрание примет решения по инициативам, разработанным исполнительными органами власти. Губернатор Михаил Ведерников внёс в областной парламент проекты законов, регулирующих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, устанавливающих отдельным категориям пониженную налоговую ставку. Кроме того, будут уточнены положения законодательства, регламентирующие порядок выделения «псковского гектара», и предложен на согласование минимальный размер взноса за капитальный ремонт – его правительство области должно установить до 1 декабря.

По инициативе Молодёжного парламента в составе пройдёт ротация, решение будет закреплено постановлением Собрания. Также депутаты выскажут публичную позицию по ряду федеральных инициатив.

Заседание пройдёт в актовом зале правительства Псковской области, на официальном сайте и в пабликах Собрания можно будет следить за ходом обсуждения онлайн.