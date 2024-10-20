Спорт

«Луки-Энергия» приглашает болельщиков на заключительный домашний матч сезона

Футбольная команда «Луки-Энергия» в воскресенье, 27 октября, на стадионе «Экспресс» в Великих Луках проведёт с вологодским «Динамо» заключительный домашний матч LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

В истории «Луки-Энергии» этот матч станет 250-м за время выступления в первенствах страны.

Великолучане четырежды встречались с этим соперником. Дважды игры проходили дома и дважды - на выезде. Только в одной встрече великолучане смогли добиться ничейного результата – 2:2. Тот «гостевой» матч «Луки-Энергия» провела на «Экспрессе». В трёх других играх успех был на стороне динамовцев.

«Луки-Энергия» приглашает всех на стадион. Начало в 16:00. Это будет заключительный домашний матч уходящего сезона.