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Геймеры потратили на внутриигровые покупки 20 млрд рублей за месяц

Внутриигровые покупки геймеров стали фактически превышать траты на игры — только в июле пользователи задонатили 20,4 млрд рублей, сообщили аналитики онлайн-школы в сфере геймдева (разработки игр) и компьютерной графики XYZ.

На сегодняшний день существуют две основные модели монетизации игр. Первая предполагает единоразовую покупку игры — при этом не надо платить за содержание серверов. Об этом рассказал стример и профессиональный игрок в Dota 2 Александр Минифаев (Sahami). Вторая модель — условно-бесплатная, где релиз распространяется свободно или за символическую стоимость, а основной доход приносят внутриигровые покупки.

«Эта модель широко распространена в мобильных играх, а также в таких проектах как War Thunder или «Мир танков» и других подобных играх. Условно-бесплатные игры часто разработаны таким образом, чтобы стимулировать игроков к регулярным тратам для комфортного прохождения», — объяснил Александр Минифаев.

Для разработчиков онлайн игр выгоднее модель с донатом, так как она позволяет поддерживать проект на плаву и приносит деньги на содержание серверов и разработку нового контента, добавил он.

В среднем игроки могут потратить на единоразовую покупку в игре от 500 до 1 тысячи рублей, отметили аналитики XYZ. Активные тратят чуть более 2,5 тысяч рублей в месяц,пишут «Известия». Наибольшую популярность среди внутриигровых покупок имеют подписки, косметические предметы, новые персонажи и герои, игровые преимущества, лутбоксы и кейсы и другие.

«В игровой индустрии донаты, или микротранзакции, стали важным источником дохода, сопоставимым с расходами на покупку видеоигр, и могут даже превышать их. Они позволяют держать индустрию на плаву и развивать новые проекты», — подтвердил операционный директор онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.

Самыми популярными для донатов стали: Genshin Impact, «Мир танков» и Mobile Legends. Операционный директор «Мира танков», ГК «Леста Игры» Борис Синицкий рассказал «Известиям», что для их игры летний период 2024-го года проходит успешнее с точки зрения выручки, чем, например, выдавшийся рекордным 2023 год.