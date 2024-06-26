В России и мире

В РФ распространилась тяжелая форма клещевого энцефалита

Эндемичный для Дальнего Востока и Сибири клещевой энцефалит распространяется на запад России и даже в страны Западной Европы. Об этом в интервью рассказал иммунолог Михаил Болков.

«Болезнь распространяется из-за потепления, из-за вырубки лесов, из-за распространения туризма на север и на юг. Например, раньше вируса клещевого энцефалита не было в горах Алтая, теперь он там есть, в Монголии появился, перемещается, в горы, появился в Карелии, появился в Коми, его обнаруживают в странах Европы и в Англии. Теперь случаев все больше, в том числе и в Московской области», — сказал Болков.

По словам специалиста, теоретически переносчика инфекции можно встретить даже в Александровском саду у Красной площади, пишут «Известия».