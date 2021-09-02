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Музыкальный фестиваль «Крещендо. Возвращение» открылся в Пскове

Музыкальный фестиваль «Крещендо. Возвращение» открылся в Зеленом театре в Пскове сегодня, 3 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Перед началом концерта к собравшимся обратился первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак. Он отметил, что в Псков вернулся праздник музыки.

«Сегодня мы снова получили возможность прикоснуться к высокому искусству, познакомиться с молодыми дарованиями России и поприветствовать великого маэстро Дениса Мацуева», - сказал Андрей Турчак.

Он добавил, что с Денисом Мацуевым удалось договориться о возобновлении традиции проводить фестиваль «Крещендо» ежегодно.

Народный артист России Денис Мацуев назвал «Крещендо» своей родиной.

«Фестиваль был придуман именно здесь после концерта с Юрием Темиркановым в Псковском кремле на 1100-летии города. После этого фестиваль занял законное место на музыкальной карте года. Мы "варились" в этой атмосфере и скучали по ней», - признался музыкант.

Он отметил, что «Крещендо» - это уникальная семья, которая постоянно принимает в себя молодых дарований. Артист выразил надежду, что в следующем году фестиваль удастся провести более масштабно и сопроводить мастер-классами, после которых коллектив фестиваля может пополниться псковскими музыкантами.

Открыла музыкальный фестиваль увертюра к опере «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова в исполнении Губернаторского оркестра Псковской области под руководством Николая Хондзинского.