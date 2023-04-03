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Артисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт медно-духовых инструментов

Артисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт «Картинки с выставки» 7 апреля в 19:00, который пройдёт в рамках 49-го Фестиваля русской музыки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Видео здесь и далее: пресс-служба Псковской областной филармонии

Впервые в Пскове выступит «Российский брасс-ансамбль» под руководством главного дирижёра Псковского областного губернаторского симфонического оркестра Алексея Репникова – автора идеи создания Международного фестиваля «Брасс-вечера в Мариинском».

На сцене БКЗ филармонии будут звучать сочинения М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в обработке для брасс-ансамбля Алексея Позина.

Ансамбль медно-духовых инструментов продолжает историю Санкт-Петербургского филармонического брасс-квинтета «Русский Брасс», организованного еще в 1997 году музыкантами оркестра Санкт-Петербургской Филармонии и симфонического оркестра Мариинского театра.

Репертуар ансамбля включает классические произведения от Баха до Шостаковича, а также произведения современных композиторов, нередко написанные специально для этого ансамбля. Предпочтение отдается русской музыке: произведения Глинки, Чайковского, Бородина и Мусоргского всегда в репертуаре коллектива.

Музыканты ансамбля являются выпускниками Санкт-Петербургской консерватории, призерами Всероссийских и Международных конкурсов. Их исполнительское мастерство отличается высоким артистизмом, тонким стилем, идеальным взаимопониманием, блестящим виртуозным исполнением, творческим энтузиазмом, постоянным желанием расширять репертуар, включая в него все новые и новые произведения, отметили в филармонии.

Билеты по ссылке.

Напомним, закрытие 49-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится 9 апреля в 17:00. На сцене БКЗ филармонии прозвучит «Концерт объединенного оркестра».