Сцену на гдовском фестивале «Наше море» оформят в виде корабля

Шесть псковских музыкальных групп выступят на фестивале «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 4-6 августа. Подробнее о концертной программе фестиваля в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.
На фестивале будет всего три приезжих коллектива, остальные - псковские, продолжил Александр Робин. Начнется концерт в пятницу с Dj сета, далее выступят такие группы как «Поезд в август», «Постоянные», Jellyfish-Mountain, Markscheider Kunst. А в субботу можно будет услышать следующих музыкальных исполнителей - «Лиза Матрешка», Skytrust, Hare lyds, Alina Os и Меджикул. В воскресенье будут играть только Dj сеты.
Кроме того, организаторы пообещали, что при плохих погодных условиях праздник сможет продолжиться. На территории фестиваля будет два больших тента, и у всех посетителей праздника будет возможность укрыться от солнца и дождя.
Также стоит отметить, что на территории фестиваля исключен алкоголь. И гостей настоятельно просят не брать с собой стеклянные тары.
Полную версию программы можно будет услышать в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).