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Сцену на гдовском фестивале «Наше море» оформят в виде корабля

Шесть псковских музыкальных групп выступят на фестивале «Наше море», который пройдет в Гдовском районе 4-6 августа. Подробнее о концертной программе фестиваля в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«На фестивале будет одна концертная сцена, на которой пройдут как выступления групп, так и выступления диджеев, так называемые Dj сеты. Мы специально в этом мероприятии ушли от какой-то попсы, заезженных каверов и ремиксов. Будет играть только авторская музыка», – рассказал Александр Робин.

На фестивале будет всего три приезжих коллектива, остальные - псковские, продолжил Александр Робин. Начнется концерт в пятницу с Dj сета, далее выступят такие группы как «Поезд в август», «Постоянные», Jellyfish-Mountain, Markscheider Kunst. А в субботу можно будет услышать следующих музыкальных исполнителей - «Лиза Матрешка», Skytrust, Hare lyds, Alina Os и Меджикул. В воскресенье будут играть только Dj сеты.

«Поскольку Гдов – это родина Нины Грин, которая стала прототипом героини "Алых парусов", то сцена у нас будет оформлена так, будто все звезды выступают на корабле с алыми парусами», – поделился гость студии.

Кроме того, организаторы пообещали, что при плохих погодных условиях праздник сможет продолжиться. На территории фестиваля будет два больших тента, и у всех посетителей праздника будет возможность укрыться от солнца и дождя.

Также стоит отметить, что на территории фестиваля исключен алкоголь. И гостей настоятельно просят не брать с собой стеклянные тары.

Полную версию программы можно будет услышать в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).