Третий военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» пройдет в Пскове 7-8 сентября

Выступления в семи муниципалитетах региона и гала-концерт ожидают псковичей и гостей города в рамках третьего военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» 7-8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Военные оркестры выступят в семи муниципалитетах региона: Гдов, Новосокольники, Дедовичи, Невель, Себеж, Струги Красные и Усвяты 7 сентября.
Празднование завершится гала-концертом, который пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 8 сентября. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.
Для зрителей выступят:
Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.
Организаторами мероприятия являются министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области, правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области.
Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.