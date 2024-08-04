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Третий военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» пройдет в Пскове 7-8 сентября

Выступления в семи муниципалитетах региона и гала-концерт ожидают псковичей и гостей города в рамках третьего военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» 7-8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Военные оркестры выступят в семи муниципалитетах региона: Гдов, Новосокольники, Дедовичи, Невель, Себеж, Струги Красные и Усвяты 7 сентября.

Празднование завершится гала-концертом, который пройдет на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 8 сентября. На одной сцене соберутся более 400 военных артистов, которые представят зрителям музыкально-театрализованное шоу.

Для зрителей выступят:

Военный оркестр штаба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации;

Сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения в составе военных оркестров Военного института (инженерно-технического) и Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулёва;

Военный оркестр Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова;

21 военный оркестр Московского военного округа;

Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь», город Минск;

Оркестр Морского корпуса Петра Великого;

Военный оркестр 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения;

Сводный военный оркестр 76 гвардейской Черниговской краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Художественный руководитель фестиваля – начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер генерал-майор Тимофей Маякин.

Организаторами мероприятия являются министерство обороны Российской Федерации, Театрально-концертная дирекция Псковской области, правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области.

Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.