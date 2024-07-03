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Спектакль «Ревизор» в Псковском драмтеатре покажут в 50-й раз

В сентябре 2024 года спектакль «Ревизор» в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина покажут в юбилейный пятидесятый раз. Об этом сообщил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка».

«У нас есть спектакли, которые мы эксплуатируем чуть ли не с 2016 года. Я считаю, что это некое наше достижение, что многие наши спектакли проходят пятидесятый, сотый и даже сто пятидесятый показ», - рассказал Андрей Пронин.

Арт-директор отметил, что у каждой постановки есть свой «срок службы».

«Все-таки русский репертуарный театр, каким его придумал Станиславский, предполагает некую продолжительность эксплуатации спектаклей. Конечно, не имеются ввиду неудачные спектакли. Но с другой стороны что-то приходится снимать», - поделился Андрей Пронин.

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