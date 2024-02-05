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Самую большую солянку в мире планируют сварить в Финском парке Пскова

Самую большую солянку в мире планируют сварить на выставке «Россия начинается здесь» в Пскове 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«4 тысячи литров! Только вслушайтесь, вчитайтесь, всмотритесь в эту цифру! Прямо на выставке в Финском парке 31 августа мы вместе с вами зафиксируем мировой рекорд. Приходите и попробуйте нашу солянку! Угощения хватит всем!» - пригласили псковичей в ТКД.

Организаторы отметили, что предыдущий рекорд составляет 268 литров.