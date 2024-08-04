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Детский оркестр исполнит «Прощание славянки» на псковском фестивале «Михайловский бастион»

В финале III Международного фестиваля военно-духовных оркестров «Михайловский бастион» сводный оркестр Военной академии материально-технического обеспечения исполнит «Прощание славянки» совместно с детским духовым оркестром имени Александра Роора. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка» сообщили генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

Духовой оркестр имени Александра Роора принадлежит Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

«Это является ежегодной традицией», – отметил Александр Робин.

Также готовится к выступлению сводный военный оркестр 76-й дивизии.

«Это будет человек, наверное, сто на поляне. Это будет очень круто. С хором, с танцами. Будет настоящее шоу», – отметила Татьяна Мартынова.

Гостья студии подчеркнула, что в состав коллективов фестиваля вошли не только военные полки, но и ученики спортивной школы «Бригантина» и детский вокальный ансамбль «Талантика».

Напомним, Третий военно-музыкальный фестиваль «Михайловский бастион» пройдет 7-8 сентября. Ожидаются выступления в семи муниципалитетах региона и гала-концерт.