Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Преображая мир - ArtMasters
Ксения из другого измерения
Главный военный
«Я шагаю по Москве» от Невидимого театра
Душа и сила Сибири
Музыкальная «Ночь в башне»
ещё Концерты 18.09.2021 13:390 Вечно молодой, вечно фортеpiano 18.09.2021 13:390 Вечно молодой, вечно фортеpiano 17.09.2021 21:021 Произведения Сибелиуса и Рахманинова открыли 25-й сезон Губернаторского симфонического оркестра 14.09.2021 12:500 Известный пианист призвал псковичей не бояться идти в филармонию 12.09.2021 20:290 Оркестр Министерства обороны выступает в Псковском кремле 10.09.2021 16:530 В Псковской филармонии 1 октября прозвучит музыка Арно Бабаджаняна
Сцена / Концерты

Вечно молодой, вечно фортеpiano

18.09.2021 13:39|ПсковКомментариев: 0

«Изумительно! Ошеломляюще! Лучшего открытия филармонического сезона и представить нельзя», - так отзывались гости о выступлении, которое состоялось вчера в Большом концертном зале нашего города. Не знаем, когда в здание на Некрасова дали отопление, но было тепло, порой даже жарко.

Концерт-огонь соединил все: программу, удивительную по своей мелодичности, музыкальный коллектив, который в год своего 25-летия находится в отличной форме, вдумчивого дирижера тонкой душевной организации Николая Хондзинского, солиста - виртуозного пианиста Дмитрия Маслеева, которому зал аплодировал стоя. И, конечно же, зрители не подкачали. Что играли, сколько раз Дмитрий вышел на бис и почему на этом выступлении было непривычно много молодежи - все подробности замечательного вечера в нашем репортаже.

 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

На одном дыхании

Несмотря на то, что за лето псковичи не успели соскучиться по оркестру и симфонической музыке благодаря множеству оупен-эйров, организованных филармонией при поддержке Министерства культуры РФ и администрации области, перед началом концерта-открытия сезона чувствовалось общее волнение и ожидание.

Это неудивительно: для первой встречи в стенах БКЗ были выбраны потрясающие по красоте произведения: Первая симфония ми минор финского классика Яна Сибелиуса и концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор великого русского композитора Сергея Рахманинова. Написанные примерно в одно время - на грани XIX и XX века, они вобрали в себя всю суть Серебряного века с его высотами и омутами, надеждами и разочарованиями. Крепкая связь с музыкальными традициями и вместе с тем поиск новых форм воплощения, ощущение глубокой национальной основы со стремлением говорить «на языке всего человечества», напряженная энергетика в сочетании с чистым незамутненным мелодизмом - сейчас, на грани следующего столетия, эта музыка воспринимается особенно ярко и актуально.

Романтизм партитуры Сибелиуса вырос из замысла симфонической поэмы о северной сосне, которая мечтает о южной пальме. Красота игры воображения сталкивается с суровой реальностью, рождая полную драматизма музыку. По напевности, изысканности главные темы симфонии можно, наверное, сравнить с запоминающимися мелодиями Чайковского. «Он вообще крупнейшая фигура в истории музыки, - говорил о Сибелиусе российский дирижер, пианист, композитор Геннадий Рождественский. - Ему удалось сохранить свое лицо в ХХ веке при наличии огромного количества «измов»и додекафонии. Он никакого отношения к этим поискам не имел, а писал то, что он писал всю жизнь своим языком».

После антракта слушателей, которые еще не успели отойти от напряженного накала премьерной симфонии Сибелиуса ждало очередное испытание чувств: Третий концерт Рахманинова, причем в исполнении лауреата международных конкурсов Франции и Италии, обладателя 1-й премии и золотой медали международного конкурса имени П. И. Чайковского, солиста Московской Государственной Академической филармонии Дмитрия Маслеева. Как и обещал в своем интервью пианист, 40 минут звучания «невероятно глубокого, сложного сочинения» прошли перед публикой как на одном дыхании.

Слушательские ощущения - невероятные: казалось порой, что у музыканта не 10 пальцев, а больше. Потому что если десять - как он мог так сыграть? По воле исполнительского таланта Дмитрия рояль Псковской филармонии действительно пел. Может быть, в этом и секрет вчерашних оваций зала, ведь Сергей Рахманинов вкладывал в свое произведение именно эту музыкальную мысль. «Я хотел "спеть" мелодию на фортепиано, как ее поют певцы,— и найти подходящее, вернее, не заглушающее это "пение", оркестровое сопровождение», - так объяснял свою идею композитор.

Воодушевленная исполнением Третьего концерта, псковская публика разразилась оглушительными овациями. Дмитрий Маслеев откликнулся на энтузиазм слушателей, сыграв на бис Этюд-картину для фортепиано op.39 №9 D-dur Рахманинова и пьесу Чайковского «Март» из цикла «Времена года».

Живая музыка

После концерта мы попросили слушателей поделиться своими впечатлениями от открытия филармонического сезона. Для многих настоящим сюрпризом стала музыка Сибелиуса. «Если честно, я шла на Рахманинова, - призналась одна из зрительниц. - Но первое отделение порадовало не меньше. Конечно, я слышала раньше фамилию Сибелиуса, но он у меня ассоциировался в большей степени с памятником в парке породненных городов и тем, что его закрасили когда-то зеленкой. Сегодня я открыла для себя нового композитора. Хочу послушать и другие его произведения».

Однако, несмотря на всю красоту музыки замечательного финского композитора, фаворитом вечера стал, несомненно, Рахманинов. «Для меня этот концерт стал настоящим подарком, - рассказала нам Светлана Николаевна. - Дочка подарила мне билет на день рождения. Я давно не была в нашей филармонии и удивлена тому, как здесь все изменилось. Волшебный концерт! Отдельное спасибо хочется сказать за приглашение солиста Дмитрия Маслеева. Удивительно чуткое прочтение Рахманинова».

«Я очень рада, что побывала сегодня в филармонии, - поделилась Наталья. - Я впервые услышала музыканта Дмитрия Маслеева, но я впечатлена, мне даже хочется поискать какие-то записи в Интернете, послушать его исполнение. Если Дмитрий еще приедет в Псков, я с удовольствием схожу на его концерт. От него идет такая энергия - до мурашек, до слез! Хочется в этом настроении подольше пребывать и не расплескать его». 

Дмитрий Маслеев и Псковский губернаторский симфонический оркестр на концерте в честь 800-летия Александра Невского

Приятно было замечать на концерте слушателей не только почтенного возраста, но и очень молодых людей. Думается, что на ближайший сезон такая картина станет привычной, ведь билеты на часть концертов, которые проходят в филармонии, можно оплатить при помощи Пушкинской карты. Так и сделали, например, студентки-четверокурсницы Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Михеева (теоретическое отделение) и Алина Лекснова (фортепиано).

«Это был замечательный концерт, мы получили массу хороших эмоций, - говорит Анастасия. - Сибелиус очень порадовал: история создания этого произведения впечатляет, оно очень интересно строится, в этой симфонии можно услышать красивые темы и найти массу интересных деталей. Особенно интересна так называемая "тема любви": светлая и очень жизнерадостная тема звучит в верхних регистрах. Концерт Рахманинова - бесподобен».

Начинающая пианистка Алина планирует продолжить обучение исполнительскому искусству после завершения колледжа. Играть Третий концерт Рахманинова ей пока рановато - это одно из сложнейших произведений в музыкальной практике. А вот пьесы, сыгранные Дмитрием Маслеевым на бис, студенты играют. Восхищаясь концертом, Алина отметила высший профессионализм солиста: «Было слышно абсолютно все: мелкие ноты, филигранно сделанные, огромный рояльный звук - верхушки блестящие, басы гудящие. Было все как надо. Я преклоняюсь перед мастерством Дмитрия Маслеева. Он меня восхищает и как человек. Я смотрела его интервью: при всем своем великолепном мастерстве он остается настолько чутким, добрым, открытым, скромным человеком! Он очень привлекает своей душой. На сцене он раскрывается полностью и берет за собой слушателей. Концерт стал для меня встречей, выдающейся во всех отношениях. Встречей не только с прекрасной музыкой и с прекрасным пианистом, но и с невероятным человеком».

По словам Алины Лексновой, второе отделение концерта, открывшего сезон, стало особенным для нее как для слушателя и исполнителя. «Я испытываю особое чувство, когда смотрю концерты Дмитрия в записях. Сегодня мне второй раз в жизни удалось побывать на его живом концерте. Конечно, я много раз слышала Третий концерт Рахманинова. Но в записях не всегда ощущается кульминация этого произведения. Я надеялась, что услышу ее сегодня, и знала, что Дмитрий сможет сыграть так, что мои ожидания сбудутся. И вот - огромные аккорды у рояля и в оркестре. Я вспомнила фотографии Дмитрия: запечатленный на них простор, невероятные краски, которых нельзя у нас здесь увидеть, - это настоящая мощь России. Но в какой-то момент мне показалось, что это уже не просто Россия, а весь мир, звучащая Вселенная. Я поняла, что встреча состоялась. И после этого - безупречный октавный пассаж, виртуозный, блестящий! Музыка состоялась - она была жива. И я стала - жива».

Когда мы спросили у студенток колледжа, увидим ли когда-нибудь их на сцене родной филармонии, девушки рассмеялись: «Все может быть! Пути Господни неисповедимы!» Думается, без таких концертов ответ был бы иным. Но теперь , когда в БКЗ звучат выдающиеся произведения в исполнении выдающихся музыкантов, растет надежда на то, что с каждым годом в Пскове будет появляться все больше молодых людей, которые захотят связать свою жизнь с высоким искусством.  

Елена Никитина

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #Николай Хондзинский
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
18.09.2021, 13:390 Вечно молодой, вечно фортеpiano 17.09.2021, 21:021 Произведения Сибелиуса и Рахманинова открыли 25-й сезон Губернаторского симфонического оркестра 16.09.2021, 15:491 Комедию о Блоке и его жене представит Псковский драмтеатр в октябре 16.09.2021, 13:130 Псковский театр кукол открывает новый сезон 18 сентября
14.09.2021, 19:140 Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включили в программу Варшавского кинофестиваля 14.09.2021, 12:500 Известный пианист призвал псковичей не бояться идти в филармонию 13.09.2021, 19:220 Выставка «Достоевский и коронавирус» работает в Пскове 13.09.2021, 18:230 Спектакль-кабаре представил Псковский драмтеатр гостям Пушкинского фестиваля
13.09.2021, 15:091 Пушкинский театральный фестиваль продолжится в декабре 12.09.2021, 20:290 Оркестр Министерства обороны выступает в Псковском кремле 12.09.2021, 17:421 «Людей теряют только раз…» 11.09.2021, 23:090 Гедиминас Таранда пригласил псковичей на «Лебединое озеро» в ноябре
11.09.2021, 23:020 Состоялась премьера фильма Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» 11.09.2021, 21:230 Гедиминас Таранда: Выступление в Псковском кремле было моей мечтой 11.09.2021, 16:241 О чем поет Варлаамовская башня 11.09.2021, 11:440 Пьянящий воздух свободы
10.09.2021, 16:530 В Псковской филармонии 1 октября прозвучит музыка Арно Бабаджаняна 09.09.2021, 19:160 Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» обещал вернуться в Псков 09.09.2021, 18:580 Семен Серзин: «Я шагаю по Москве» географически не связан с Москвой 09.09.2021, 16:422 Пригласительные на концерт главного военного оркестра России можно получить в кассе филармонии
09.09.2021, 11:200 Известный пианист откроет новый сезон псковской филармонии 08.09.2021, 12:230 Ансамбль танца Сибири выступит в псковской филармонии 08.09.2021, 11:240 Главный военный оркестр России выступит в Псковском кремле 07.09.2021, 15:570 В Изборске завершится конный поход, посвященный 800-летию Александра Невского
07.09.2021, 15:360 Исполнитель главной роли фильма «Петровы в гриппе» покажет в Пскове свой спектакль 07.09.2021, 13:371 Профессор Московской консерватории о концерте «Ночь в башне»: Всякая музыка обнажает автора 07.09.2021, 12:230 Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021 07.09.2021, 10:411 Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь
06.09.2021, 11:500 Известный флейтист провел мастер-классы для детей в Пскове 05.09.2021, 18:402 Фестиваль «Крещендо» в Пскове в следующем году пройдет в три дня 04.09.2021, 14:405 Фокин, Фокин, ты могуч, ты гоняешь стаи туч: о «Блаженной Ксении» в Псковском кремле 04.09.2021, 11:201 Жизнь продолжается: «Crescendo» триумфально вернулось в Псков
03.09.2021, 19:270 Фестиваль «Crescendo» в Пскове вновь будет проходить ежегодно — Андрей Турчак 03.09.2021, 19:090 Денис Мацуев: Мы скучали по вам 03.09.2021, 18:316 Музыкальный фестиваль «Крещендо. Возвращение» открылся в Пскове 03.09.2021, 13:511 Ксения из другого измерения
03.09.2021, 13:360 Два входа для зрителей будут работать в Зеленом театре на фестивале «Крещендо» 02.09.2021, 22:223 Пушкинский театральный фестиваль открылся постановкой Александринки в Псковском кремле 02.09.2021, 17:320 Ассоциацию национальных театров создадут в России 02.09.2021, 17:120 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах нового сезона Псковского драмтеатра
02.09.2021, 16:580 Достоевский как мерч и комикс 02.09.2021, 16:340 Валерий Фокин: Выступление в Псковском кремле - это экзамен для Александринки 02.09.2021, 14:094 В театр цензура не вернется - доктор искусствоведения 02.09.2021, 12:490 «Беседка»: О совместных проектах Псковского драмтеатра и Александринки. ВИДЕО
02.09.2021, 12:323 Замхудрука Александринки назвал подвигом постановку спектакля в Псковском кремле 02.09.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заместителем худрука Александринки 02.09.2021, 11:550 Имперский русский балет выступит в Псковском кремле 02.09.2021, 07:000 Юродство во имя Любви. Житие Ксении Петербургской
01.09.2021, 15:451 Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове 01.09.2021, 14:200 Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова 01.09.2021, 12:210 Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков 01.09.2021, 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне
31.08.2021, 14:270 Гусельными наигрышами и сочными яблоками проводили лето в Палкино 31.08.2021, 13:164 Псковичей приглашают на концерт в Варлаамовской башне 30.08.2021, 16:140 Андрей Пронин: Не нужно пытаться «втюхивать» зрителю то, что ему противно 30.08.2021, 15:120 Арт-директор псковского театра: Спектакль «Блаженная Ксения» не будет «вставным золотым зубом»
30.08.2021, 14:410 Спектакль «Я шагаю по Москве» впервые сыграют на улице в Пскове 30.08.2021, 14:030 Детская театральная мастерская «Гвозди» в Пскове объявляет новый набор 30.08.2021, 13:490 «Беседка» с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным. ВИДЕО 30.08.2021, 13:160 Андрей Пронин рассказал о новой «фишке» Пушкинского театрального фестиваля
30.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным 28.08.2021, 14:137 Банда в театре 28.08.2021, 09:052 Пелагея выступит в субботу в Псковской области 27.08.2021, 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу
27.08.2021, 14:241 Опубликована афиша XXVIII Пушкинского театрального фестиваля 27.08.2021, 11:230 Праздничный салют запустят в Усвятах в честь 1000-летия поселка 26.08.2021, 20:323 Фотофакт: В Псковском кремле готовят площадку для спектакля Александринки о Ксении Блаженной 26.08.2021, 17:330 Специальную версию спектакля о Блаженной Ксении покажут в Псковском кремле
25.08.2021, 17:510 «Невидимый театр» покажет в Пскове спектакль о Геннадии Шпаликове 25.08.2021, 15:254 Пригласительные билеты на лазерное шоу в Пскове можно получить в кассе филармонии 25.08.2021, 15:151 «Люби меня, детка, пока я на воле…» 25.08.2021, 12:220 Областной театр кукол покажет свои лучшие спектакли на юбилее поселка Усвяты
24.08.2021, 17:291 Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль 24.08.2021, 14:420 Псковский драмтеатр покажет два спектакля в Александринке 24.08.2021, 11:511 Moscow calling: роковая Псковская область 23.08.2021, 20:001 Ольга Кормухина: В Пскове родилась моя душа
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru