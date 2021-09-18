Сцена / Концерты

Вечно молодой, вечно фортеpiano

«Изумительно! Ошеломляюще! Лучшего открытия филармонического сезона и представить нельзя», - так отзывались гости о выступлении, которое состоялось вчера в Большом концертном зале нашего города. Не знаем, когда в здание на Некрасова дали отопление, но было тепло, порой даже жарко.

Концерт-огонь соединил все: программу, удивительную по своей мелодичности, музыкальный коллектив, который в год своего 25-летия находится в отличной форме, вдумчивого дирижера тонкой душевной организации Николая Хондзинского, солиста - виртуозного пианиста Дмитрия Маслеева, которому зал аплодировал стоя. И, конечно же, зрители не подкачали. Что играли, сколько раз Дмитрий вышел на бис и почему на этом выступлении было непривычно много молодежи - все подробности замечательного вечера в нашем репортаже.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

На одном дыхании

Несмотря на то, что за лето псковичи не успели соскучиться по оркестру и симфонической музыке благодаря множеству оупен-эйров, организованных филармонией при поддержке Министерства культуры РФ и администрации области, перед началом концерта-открытия сезона чувствовалось общее волнение и ожидание.

Это неудивительно: для первой встречи в стенах БКЗ были выбраны потрясающие по красоте произведения: Первая симфония ми минор финского классика Яна Сибелиуса и концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор великого русского композитора Сергея Рахманинова. Написанные примерно в одно время - на грани XIX и XX века, они вобрали в себя всю суть Серебряного века с его высотами и омутами, надеждами и разочарованиями. Крепкая связь с музыкальными традициями и вместе с тем поиск новых форм воплощения, ощущение глубокой национальной основы со стремлением говорить «на языке всего человечества», напряженная энергетика в сочетании с чистым незамутненным мелодизмом - сейчас, на грани следующего столетия, эта музыка воспринимается особенно ярко и актуально.

Романтизм партитуры Сибелиуса вырос из замысла симфонической поэмы о северной сосне, которая мечтает о южной пальме. Красота игры воображения сталкивается с суровой реальностью, рождая полную драматизма музыку. По напевности, изысканности главные темы симфонии можно, наверное, сравнить с запоминающимися мелодиями Чайковского. «Он вообще крупнейшая фигура в истории музыки, - говорил о Сибелиусе российский дирижер, пианист, композитор Геннадий Рождественский. - Ему удалось сохранить свое лицо в ХХ веке при наличии огромного количества «измов»и додекафонии. Он никакого отношения к этим поискам не имел, а писал то, что он писал всю жизнь своим языком».

После антракта слушателей, которые еще не успели отойти от напряженного накала премьерной симфонии Сибелиуса ждало очередное испытание чувств: Третий концерт Рахманинова, причем в исполнении лауреата международных конкурсов Франции и Италии, обладателя 1-й премии и золотой медали международного конкурса имени П. И. Чайковского, солиста Московской Государственной Академической филармонии Дмитрия Маслеева. Как и обещал в своем интервью пианист, 40 минут звучания «невероятно глубокого, сложного сочинения» прошли перед публикой как на одном дыхании.

Слушательские ощущения - невероятные: казалось порой, что у музыканта не 10 пальцев, а больше. Потому что если десять - как он мог так сыграть? По воле исполнительского таланта Дмитрия рояль Псковской филармонии действительно пел. Может быть, в этом и секрет вчерашних оваций зала, ведь Сергей Рахманинов вкладывал в свое произведение именно эту музыкальную мысль. «Я хотел "спеть" мелодию на фортепиано, как ее поют певцы,— и найти подходящее, вернее, не заглушающее это "пение", оркестровое сопровождение», - так объяснял свою идею композитор.

Воодушевленная исполнением Третьего концерта, псковская публика разразилась оглушительными овациями. Дмитрий Маслеев откликнулся на энтузиазм слушателей, сыграв на бис Этюд-картину для фортепиано op.39 №9 D-dur Рахманинова и пьесу Чайковского «Март» из цикла «Времена года».

Живая музыка

После концерта мы попросили слушателей поделиться своими впечатлениями от открытия филармонического сезона. Для многих настоящим сюрпризом стала музыка Сибелиуса. «Если честно, я шла на Рахманинова, - призналась одна из зрительниц. - Но первое отделение порадовало не меньше. Конечно, я слышала раньше фамилию Сибелиуса, но он у меня ассоциировался в большей степени с памятником в парке породненных городов и тем, что его закрасили когда-то зеленкой. Сегодня я открыла для себя нового композитора. Хочу послушать и другие его произведения».

Однако, несмотря на всю красоту музыки замечательного финского композитора, фаворитом вечера стал, несомненно, Рахманинов. «Для меня этот концерт стал настоящим подарком, - рассказала нам Светлана Николаевна. - Дочка подарила мне билет на день рождения. Я давно не была в нашей филармонии и удивлена тому, как здесь все изменилось. Волшебный концерт! Отдельное спасибо хочется сказать за приглашение солиста Дмитрия Маслеева. Удивительно чуткое прочтение Рахманинова».

«Я очень рада, что побывала сегодня в филармонии, - поделилась Наталья. - Я впервые услышала музыканта Дмитрия Маслеева, но я впечатлена, мне даже хочется поискать какие-то записи в Интернете, послушать его исполнение. Если Дмитрий еще приедет в Псков, я с удовольствием схожу на его концерт. От него идет такая энергия - до мурашек, до слез! Хочется в этом настроении подольше пребывать и не расплескать его».

Дмитрий Маслеев и Псковский губернаторский симфонический оркестр на концерте в честь 800-летия Александра Невского

Приятно было замечать на концерте слушателей не только почтенного возраста, но и очень молодых людей. Думается, что на ближайший сезон такая картина станет привычной, ведь билеты на часть концертов, которые проходят в филармонии, можно оплатить при помощи Пушкинской карты. Так и сделали, например, студентки-четверокурсницы Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Михеева (теоретическое отделение) и Алина Лекснова (фортепиано).

«Это был замечательный концерт, мы получили массу хороших эмоций, - говорит Анастасия. - Сибелиус очень порадовал: история создания этого произведения впечатляет, оно очень интересно строится, в этой симфонии можно услышать красивые темы и найти массу интересных деталей. Особенно интересна так называемая "тема любви": светлая и очень жизнерадостная тема звучит в верхних регистрах. Концерт Рахманинова - бесподобен».

Начинающая пианистка Алина планирует продолжить обучение исполнительскому искусству после завершения колледжа. Играть Третий концерт Рахманинова ей пока рановато - это одно из сложнейших произведений в музыкальной практике. А вот пьесы, сыгранные Дмитрием Маслеевым на бис, студенты играют. Восхищаясь концертом, Алина отметила высший профессионализм солиста: «Было слышно абсолютно все: мелкие ноты, филигранно сделанные, огромный рояльный звук - верхушки блестящие, басы гудящие. Было все как надо. Я преклоняюсь перед мастерством Дмитрия Маслеева. Он меня восхищает и как человек. Я смотрела его интервью: при всем своем великолепном мастерстве он остается настолько чутким, добрым, открытым, скромным человеком! Он очень привлекает своей душой. На сцене он раскрывается полностью и берет за собой слушателей. Концерт стал для меня встречей, выдающейся во всех отношениях. Встречей не только с прекрасной музыкой и с прекрасным пианистом, но и с невероятным человеком».

По словам Алины Лексновой, второе отделение концерта, открывшего сезон, стало особенным для нее как для слушателя и исполнителя. «Я испытываю особое чувство, когда смотрю концерты Дмитрия в записях. Сегодня мне второй раз в жизни удалось побывать на его живом концерте. Конечно, я много раз слышала Третий концерт Рахманинова. Но в записях не всегда ощущается кульминация этого произведения. Я надеялась, что услышу ее сегодня, и знала, что Дмитрий сможет сыграть так, что мои ожидания сбудутся. И вот - огромные аккорды у рояля и в оркестре. Я вспомнила фотографии Дмитрия: запечатленный на них простор, невероятные краски, которых нельзя у нас здесь увидеть, - это настоящая мощь России. Но в какой-то момент мне показалось, что это уже не просто Россия, а весь мир, звучащая Вселенная. Я поняла, что встреча состоялась. И после этого - безупречный октавный пассаж, виртуозный, блестящий! Музыка состоялась - она была жива. И я стала - жива».

Когда мы спросили у студенток колледжа, увидим ли когда-нибудь их на сцене родной филармонии, девушки рассмеялись: «Все может быть! Пути Господни неисповедимы!» Думается, без таких концертов ответ был бы иным. Но теперь , когда в БКЗ звучат выдающиеся произведения в исполнении выдающихся музыкантов, растет надежда на то, что с каждым годом в Пскове будет появляться все больше молодых людей, которые захотят связать свою жизнь с высоким искусством.

Елена Никитина