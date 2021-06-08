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Дмитрию Месхиеву вручили Орден Дружбы

Художественному руководителю Псковского театра драмы, заслуженному деятелю искусств России Дмитрию Месхиеву вручили Орден Дружбы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе драмтеатра, награду Дмитрию Месхиеву сегодня, 11 июня, передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвященном Дню России.

Орден Дружбы вручен Дмитрию Месхиеву за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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Напомним, Месхиев Дмитрий Дмитриевич - российский кинорежиссер, актер, продюсер. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2006), член Европейской Киноакадемии, член Оскаровского комитета России, член Российской Академии кинематографических искусств «Ника», член Российской Академии кинематографических наук и искусств «Золотой орел», член Гильдии продюсеров России.

С 2015 года по 2018 год являлся гендиректором Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция». С 2018 по настоящее время - художественный руководитель Псковского драмтеатра. За это время под его руководством театр обрел новое лицо и получил широкое признание на театральных пространствах России, принимая участие в значимых фестивалях и гастролируя. Впервые за 25 лет театр гастролировал в столице России - Москве и культурной столице Петербурге, а также в других городах центральной России и Сибири. Впервые в истории театр представлен в шести номинациях национальной театральной премии «Золотая маска» со спектаклем «Река Потудань».

Начиная с 2015 года, Дмитрий Месхиев придумал и реализовал проекты и фестивали в Псковской области. Так, он являлся одним из авторов и продюсером фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» и фестиваля искусств «Заповедник», посвященного Сергею Довлатову, автором создания детской театральной школы-мастерской «Гвозди» на базе ТКД, инициатором создания арт-галереи «Цех». Также Месхиев - инициатор создания и установки инсталляции «Россия начинается здесь» на берегу реки Великой в Пскове и один из авторов идеи создания просветительских и образовательных молодежных проектов «Молоко и Сено», «Ветка», клуб путешествий им. Глеба Травина «Тропы». В последние годы является продюсером Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

На протяжении многих лет - член совета Святогорского монастыря. Принимал участие в реставрации церкви Успения Пресвятой Богородицы и создании скита Святогорского монастыря в деревне Столбушино. Принимал участие в возведении храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Пскове. Построил церковь Казанской Божьей Матери (деревня Посадниково, Псковская область). На протяжении многих лет оказывал благотворительную помощь школе искусств в Новоржеве.