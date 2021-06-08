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Весь театральный мир следит за тем, что происходит в Пскове - режиссер из Астрахани

Художественный руководитель Астраханского драматического театра, заслуженный артист РФ Александр Огарев в ходе пресс-конференции поблагодарил художественного руководителя Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрия Месхиева за идею взаимных гастролей двух театров. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Идея была неожиданной, где Псков и где мы, - рассказал Александр Огарев. - Мы очень обрадовались, потому что псковский театр сейчас на виду, и возможность увидеть ваш коллектив нас привлекла. Вся театральная российская общественность следит за преобразованиями, которые сейчас происходят у вас. В Пскове собирается сборная Россия из актеров, подтягиваются новые силы, все круче и круче».

Как отметил режиссер, гастроли псковичей вызвали огромный интерес в Астрахани. «Вы произвели в нашем городе возбуждение своим острым стилем. У нас стиль иной, более мелодраматический».

Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:

24 июня – трагикомедия «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса

25 июня – философская притча «Отель дух миров» Э.-Э. Шмитта

26 июня – спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина

26 июня – комедия «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова

27 июня – «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири