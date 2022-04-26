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Петербургский фронтмен расскажет о неизвестных поэтах Серебряного века в Пскове

Гостем проекта «Ветка» Псковского театра драмы в субботу, 30 апреля, станет поэт, писатель и фронтмен петербургских музыкальных групп «Щенки», «Он Юн» и «Сестры» Максим Тесли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Лекция будет посвящена творчеству и биографиям неизвестных поэтов Серебряного века. Максим Тесли расскажет про Константина Олимпова, Елену Гуро, Алексея Крученых, Венедикта Марта, Ивана Игнатьева и ничевоков — про их жизни, поэзию и влияние на русскую литературу.

Лекция начнется в 19.00 в театральном фойе на улице Пушкина, 13. Купить билеты и узнать подробности о встрече можно по ссылке. Стоимость билета составит 200 рублей.