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Стажерскую группу представил Псковский театр драмы

Группа из пяти стажеров создана при труппе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В нее вошли студенты выпускного курса колледжа искусств и участник любительской актерской студии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили театре.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина

Стажеры уже играют в некоторых репертуарных спектаклях Пушкинского театра, принимали участие в режиссерской лаборатории «Мо Янь феста» и новогоднем детском спектакле, а также имеют опыт работы в негосударственных театрах.

В группу стажеров вошли:

Ульяна Гноевая, студентка 4 курса Псковского областного колледжа искусств (мастер курса Александр Суховский). Занята в студенческом спектакле «Заводите часы» (документальный спектакль, режиссер Александр Суховский) и пластических спектаклях студии современной хореографии STAGE «Сны Ротко» и «Любовь терпит поражение» (режиссер Александр Суховский, хореограф Анастасия Уменушкина).

Зрители Псковского театра драмы видели Ульяну в роли Мортиши в спектакле «Пиратский Новый год» и в спектакле «Что в конверте?» (спектакль детской театральной мастерской «Гвозди»). В апреле «Гвозди» представят новую работу по произведениям Даниила Хармса «Не спать!».

Олег Григорьев, студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (мастер курса Александр Суховский). С 2016 по 2020 годы – артист молодежного театра «Ахтеатр» (руководитель Татьяна Комиссаровская), сыграл в спектаклях «Женитьба» Н. Гоголя, «Сашка» В. Кондратьева, «Барышня-крестьянка» А. Пушкина, «Любовь» по Л. Петрушевской, А. Вампилову, М. Булгакову. В молодежном театре Nostos сыграл в спектакле Александра Суховского «loop/петля» по роману Ф. Кафки «Процесс» и текстам М. Кримпа. Занят в студенческом спектакле «Заводите часы» (документальный спектакль, реж. Александр Суховский). Снимался в фильмах и сериалах: «Блиндаж» (2024), «Казачок» (2024), «Онегин» (2024), «Цербер» (2023).

В спектакле Псковского театра драмы «Пиратский Новый год» сыграл Эскимоську. Участник лабораторного эскиза «Мо Янь феста» «Гроза» Лу Гуя (реж. Фамил Джавадов). Занят в спектаклях детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?» и «Не спать!». Присоединится к актерскому составу бэби-спектакля «Год Жирафа».

Эвелина Миролюбова, студентка 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (мастер курса Александр Суховский). Занята в студенческом спектакле «Заводите часы» (документальный спектакль, реж. Александр Суховский). Участница кросс-культурного проекта – речевой оратории «Покуда сердца стучат…» (Музей Победы, Москва). Дипломант конкурса «Читаем классику в Третьяковской галерее» (2023, Москва). Снегурочка в спектакле «Пиратский Новый год» Псковского театра драмы, ведущая гала-концертов «Живое Пушкинское слово».

Александр Петровский, студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (мастер курса Александр Суховский). Занят в студенческом спектакле «Заводите часы» (документальный спектакль, реж. Александр Суховский). Участник спектакля «loop/петля» по роману Ф. Кафки «Процесс» и текстам М. Кримпа в молодежном театре-студии Nostos Александра Суховского. Актер массовых сцен в телесериале «Цербер» (2023).

В Псковском театре драмы играет в спектаклях «Бовари» (Жюстен) и «Влюбленные» (Тоньино), в постановках детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?» и «Не спать!», в сказке «Пиратский Новый год» исполнил роль Скелета. Также участвовал в лабораторном эскизе «Мо Янь феста» «Пампушечный двор» Лю Хэна (реж. Ленара Гадельшина).

Алексей Трофименко, выпускник студии актерского мастерства артиста Псковского театра драмы Камиля Хардина. Исполнил роль Хомы Брута в итоговом спектакле по повести Н. Гоголя «Вий». Снимался в фильмах и сериалах (эпизоды): «Холоп», «Собор», «Царская прививка», «Условный мент», «Петр I».

В Псковском театре драмы играет роль Нарумова в спектакле «Пиковая дама».