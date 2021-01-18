Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы опубликовал афишу на март

В марте Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит публике еще две премьеры – «Свидетельские показания» в постановке Семена Серзина и музыкальный вечер «Случайный вальс» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Всего в мартовскую афишу театра вошло 20 спектаклей – постановки по русской классике, комедии, драмы, премьера «Дни Победы», новый спектакль Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели», детские спектакли и моноспектакли корифеев псковской сцены.

Первый весенний месяц в театре начнется с комедии по произведениям Чехова «Позвольте вам выйти вон!» (2 и 3 марта). «А ностальгическую и музыкальную комедию с золотым актерским составом "Соседи" мы покажем 12 марта", - отметили в театре.

4 и 20 марта со своей новой программой «И смех, и грех» выступит народный артист России Владимир Свекольников, 5 и 30 марта на малой сцене будут звучать стихи Марины Цветаевой в исполнении артистки Нины Семеновой под аккомпанемент саксофона Аркадия Галковского, 18 марта актриса Ирина Смирнова представит свою программу «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин». Теперь эти спектакли переехали в обновленное пространство медиахолла в новом здании театра.

К Международному женскому дню театр подарит детектив «Свидетельские показания» (режиссер Семен Серзин), в котором посетители театра будут «невольно вовлечены в действие, ведь артисты тоже займут зрительские кресла и могут оказаться вашими соседями по партеру». Этот спектакль будут играть несколько раз – 6, 7, 8, 10 и 17 марта.

7 и 8 марта в афише – кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал».

Трижды сыграют романтическую мелодраму «Метель» (11 и 13 марта, в том числе, дневной показ). 21 марта вниманию зрителей предлагают пушкинскую «Пиковую даму» (в том числе, дневной показ), 16 и 18 марта – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 23 марта – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского. В роли Негиной – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. «Каштанку» по рассказу Чехова в постановке актрисы театра и кино Юлии Пересильд сыграют 14 марта.

24 марта театр приглашает зрителей на музыкальный вечер «Случайный вальс» в постановке заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Дмитрия Месхиева. «Случайный вальс» – это особый спектакль-концерт, отметили в пресс-службе, в программу которого вошли песни разных эпох в исполнении вокального ансамбля «Будимир» (Максим Плеханов, Анатолий Митюк, Виталий Кобец).

В мартовской афише также «Река Потудань» Сергея Чехова (24 марта), «Гробница малыша Тутанхамона» (30 марта) Елизаветы Бондарь, спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор» (25 и 26 марта) и новый спектакль режиссера «Ревизора» Петра Шерешевского – «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского (19 и 20 марта).

27 марта зритель сможет увидеть февральскую премьеру – спектакль Веры Поповой «Дни Победы», 28 марта – шекспировскую трагедию «Отелло», 31 марта – спектакль по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович «Жанна».

Билеты уже в продаже на сайте театра. Стоимость: от 300 до 900 рублей.