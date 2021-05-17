Сцена / Спектакли

Представлен обзор театральной недели в Пскове с 17 по 23 мая

Афиша Псковского театра драмы становится насыщеннее и ярче: на этой неделе зрителей приглашают на девять спектаклей, рассчитанных на разную аудиторию. Продолжаются премьерные показы двух новых постановок театра – «Смерть Тарелкина» (18+) и бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра». Также театр порадует псковичей зрительскими хитами – драматической мистификацией «Пиковая дама», резонансным спектаклем «Ревизор», драмой «Жанна». Пушкинский театр драмы представляет обзор недели с 17 по 23 мая.

«Смерть Тарелкина». 18 мая, 19.00 и 22 мая, 19.00 (ПРЕМЬЕРА)

Чиновник Тарелкин решается на смелую авантюру – инсценирует скоропостижную смерть, тем самым избавляясь от назойливых кредиторов, и готовится шантажировать своего бывшего начальника генерала Варравина. Однако события развиваются совсем не так, как планировал Тарелкин, и теперь его жизни угрожает самая настоящая опасность.

Действие пьесы режиссер перенес в «лихие» 90-е, снабдив пространство спектакля соответствующими приметами – из магнитолы доносится «Позови меня с собой», подполковник Ох играет в «Doom», герои носят кожаные куртки и плащи, детально воссозданная комната в коммунальной квартире заставлена советской мебелью и бытовой техникой.

«И смех, и грех». 19 мая, 19.00

В среду к зрителям выйдет народный артист России Владимир Свекольников со своей программой «И смех, и грех». В блистательном исполнении мастера сцены прозвучат поэма Пушкина «Граф Нулин», рассказы Чехова, басни Крылова, стихи Гумилева и Блока. Владимир Свекольников молниеносно перевоплощается то в персонажей басен Крылова, то в пушкинских героев, то в действующих лиц комических рассказов Чехова, воссоздавая узнаваемые образы.

«Ионыч». 19 мая, 19.00

Перед зрителем разворачиваются судьбы чеховских героев, замкнувшихся в маленьком удобном мире и превративших свою единственную жизнь в бессмысленное существование. Режиссер тонко переплетает иронию и щемящую тоску, размышляя о том, как человек опустошает сам себя, стремясь к надуманному комфорту.

«Ревизор». 20 мая, 19.00

Как преломляется сюжет самой знаменитой пьесы русской классической драматургии в современном театре? Псковский спектакль «Ревизор» Петра Шерешевского – своеобразный гибрид гиперреализма и мистического триллера, в финале поднимающийся до трагической ноты.

Этот спектакль, получивший высшую театральную награду – премию «Золотая маска», театр играл в Петербурге, Екатеринбурге, Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках. В Пскове 20 мая будет последний показ этого нашумевшего спектакля в 115-м сезоне.

«Пиковая дама». 21 мая, 19.00

«Пиковая дама» – драматическая мистификация по повести Пушкина, рассказывающая не столько о секрете трех карт, сколько о человеческой природе: об азарте, переходящем в безумие, о тяге к наживе, вероломстве.

В роли графини к зрителю выйдет старейшая актриса театра Мирра Горская.

«Жанна». 23 мая, 19.00

Эта женская история о волевой и беспощадной Жанне, которая за любое дело, в том числе и за месть, берется с большой страстью, неизменно находит неравнодушный отклик у публики.

Этот показ можно считать бенефисом актрисы Псковского театра драмы Ирины Смирновой, которая получила звание заслуженной артистки России.

Детская афиша

«Я сделал крылья и летал». 19 мая, 13.30 (SOLD OUT)

«Я сделал крылья и летал» – интерактивная постановка по мотивам стихотворений замечательного советского поэта Романа Сефа, соединяющая в себе элементы драматического и кукольного театра. Это последний показ спектакля в этом году и билетов на него, к сожалению, уже нет.

«Год Жирафа». 22 мая, 11.00 и 14.00

Это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра.

«Невероятные приключения голубя Петра». 23 мая, 11.00 и 14.00 (ПРЕМЬЕРА)

Однажды весенним утром голубь Петр проснулся на своей родной свалке, отряхнул любимый свитер, сделал зарядку и позавтракал крошками от чипсов. День обещал быть обычным, но тут появились перелетные птицы с рассказами о далеких и увлекательных путешествиях. И голубю Петру захотелось увидеть мир. В Африке его ожидает встреча с фламинго, в Антарктиде – с пингвинами, на Северном полюсе – с тупиком, а в Японии – с мудрой совой. А потом Петр окажется на космодроме Байконур…

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.

Также Псковский театр драмы напоминает о работе лектория «Ветка», большая часть мероприятий в котором проходит бесплатно.

Афиша мероприятий на неделю в лектории «Ветка»:

– творческая встреча с мультипликатором Сашей Свирским. Киноклуб «Молоко и Сено». 22 мая, 15.00;

– день анимации Саши Свирского в киноклубе «Молоко и Сено». 22 мая, 19:00 и 23 мая, 18.00;

– кинопоказ фильма «Июльский дождь» (реж. Марлен Хуциев). Синематека журнала «Искусство кино». Киноклуб «Молоко и Сено». 23 мая, 18.00.

Подготовлено пресс-службой Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина