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«Ахтеатр» покажет псковичам премьерный спектакль «Особо любящий таксист»

Молодежный театр «Ахтеатр» выступит с премьерным спектаклем «Особо любящий таксист» по пьесе британского драматурга Рэя Куни на большой сцене Городского культурного центра 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель театра Максим Бартулев.

Главный герой спектакля Джон Смит — обычный водитель лондонского такси. Его день расписан по минутам, его график составлен на недели вперед, но четкий распорядок нужен таксисту лишь для того, чтобы скрыть поистине большую тайну: он ведет двойную жизнь. И эта подробность могла бы остаться секретом героя, если бы не одно случайное событие, которое выбивает Джона из четкого графика и рождает череду смешных, запутанных и абсурдных ситуаций, анонсируют спектакль в театре.

«Особо любящий таксист» - комедия положений, которая посредством искрометного юмора автора, стремительно развивающихся событий пьесы, гротесковой игры актеров и ярких образов их героев отвечает на вопрос: как далеко может зайти человек в своем обмане» - рассказывают актеры.

Режиссер спектакля - Татьяна Комиссаровская, художник по костюмам - Елена Сазонова, хореограф - Ирина Алексеева.

Показ спектакля «Особо любящий таксист» состоится 5 июня в 18:00 на большой сцене МБУК «Городской культурный центр» по адресу: Площадь Победы, 1.

Приобрести билеты можно в кассе ГКЦ или онлайн на сайте.