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Псковский драмтеатр опубликовал афишу на сентябрь

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил репертуар на сентябрь, куда вошли новые спектакли театра, резонансные работы прошлых лет, а также любимые зрителями комедии и постановки по классике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Напомним, 116-й театральный сезон откроется в Пскове 19 августа.

Театр покажет спектакль-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!», премьера которого состоится 20 августа. 15 и 25 сентября зрителей приглашают на вечер арестантской песни в живом исполнении профессиональных музыкантов.

Зрителям представится возможность посмотреть театральные новинки – премьеры прошлого театрального сезона «Смерть Тарелкина» (12 и 25 сентября), «Свидетельские показания» (14 сентября), «Дни Победы» (15 сентября).

В афишу включены нашумевшие спектакли малой сцены – спектакль-номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» «Река Потудань» (15 сентября), драма-комикс «Гробница малыша Тутанхамона» (26 сентября).

Любители легкого жанра могут выбрать в афише комедии спектакли «Очень громкая премьера» (16 сентября), «Позвольте вам выйти вон!» (22 сентября) или романтическую мелодраму «Метель» (24 сентября).

В Новом зале театра будут звучать строки великих поэтов и писателей. 17 сентября свою программу «И смех, и грех» по произведениям Пушкина, Чехова, Крылова представит публике народный артист России Владимир Свекольников, 18 сентября актриса Нина Семенова и джазмен Аркадий Галковский выступят с музыкально-поэтическим диалогом «Цветаева и саксофон», 29 сентября спектакль «Бессонница» о Сергее Есенине покажут студенты актерского курса РГИСИ.

«Маленький театр» для малышей дошкольного возраста будет работать в выходные 11 сентября и 25-26 сентября. Юных зрителей приглашают на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа».

Добавим, в новом сезоне цены на билеты в Псковском театре драмы сократились на 30% и составляют от 200 до 650 рублей.

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты можно в кассе и на официальном сайте театра.