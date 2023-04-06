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Посещаемость спектаклей в псковском драмтеатре приблизилась к 96%

5 412 зрителей посетили Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в марте 2023 года. Посещаемость театра увеличилась с 94,8 % до 95,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

При этом зрителей, купивших билеты по Пушкинской карте, стало меньше – 17,54% в марте (против 23% в феврале), это 949 человек. Больше других у владельцев «Пушкарты» пользуются популярностью спектакли «Пиковая дама» и «Метель» (на них школьники и студенты приходят организованными группами), в индивидуальном порядке молодежь делает выбор как в пользу премьер последних сезонов – «Морфий» и «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову, «Сережа очень тупой» по пьесе популярного современного автора Дмитрия Данилова, и спектаклей, появившихся в репертуаре несколько лет назад, – «Ревизор» Николая Гоголя, «Каштанка» и «Ионыч» Антона Чехова.

В марте театр показал 35 спектаклей, в апрельскую афишу вошло 43 показа спектаклей.

Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть на официальном сайте театра, где доступен репертуар на апрель и май.