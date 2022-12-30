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Блоги / Дина Дабришюте

Запретные плоды 2022-го, Чебурашкин город, культурные парадоксы

30.12.2022 15:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

За этот год произошло немало событий, заслуживающих пристального внимания. Сегодня я расскажу о тех, которые интересовали меня больше остальных.

Темы итогового выпуска:

  • Времена не выбирают, в них живут и запрещают.
  • Что в Пскове строили, строили и, наконец, построили?
  • Гиперактивная культурная жизнь региона.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Фото: ВК 

2022 год можно смело назвать годом запретов и ограничений. Началось все 24 февраля, когда мир рухнул, а продажники решили на этом наживиться. Буквально за пару дней в несколько раз выросли цены на бытовую технику и стройматериалы. Быстро подтянулись за ними продукты питания, лекарственные препараты и товары для животных. Самое отвратительное в этой истории, как мне кажется, не так называемое «истинное лицо западных стран», которые без устали накидывали все новые и новые пакеты санкций. Безобразнейшим образом повели себя отечественные производители, искусственно накрутившие цены под шумок. Помните дефицит сахара? Мои знакомые из Острова ездили пополнять запасы сладкого яда аж в Псков! А цены в аптеках? Больное горло в первую неделю марта мне обошлось на двести рублей дороже, чем в конце января. Сколько работы было антимонопольщикам! Не скажу, что они целиком и полностью с ней справились, но некоторые вопросы решались. Гречка, сахар и бумага на полки магазинов вернулись, значит, жизнь продолжается.

Уход импортных брендов из России породил волну попыток импортозамещения. Сейчас это слово почти ругательство, чаще всего употребляется в ироническом смысле. Поводов для подобной коннотации немало! Обещали нам вместо «Хесбургеров» и прочего иностранного фастфуда родные котлеты с хлебом – дали. Но с соусами из «Мака», на упаковках которых черным маркером вручную старательно закрашено вражеское название. Бренды одежды ушли некрасиво из нашей грешной жизни. Хотя меня не слишком печалит их отсутствие, раздражают пустые закрытые помещения в ТЦ. Еда и шмотки – ерунда, по сравнению с дефицитом лекарств. Оказалось, что не у всех импортных препаратов существуют достойные отечественные аналоги. Это большая проблема, которую не решить за полгода или даже год. Чиновники, естественно, утверждают, что у нас нет сложностей с лекарствами, а российские еще и дешевле стоят. Врачи и пациенты говорят чаще обратное. Хотя бы об этом рассуждать в публичном поле не запретили!

Но за новостями надо следить, в частности, для того, чтобы не репостнуть чего-нибудь противозаконное в те соцсети, которые еще остались. Да, в этом году разрешенных в РФ мессенджеров поубавилось, как и свободных тем. Вышли законы о наказании за дискредитацию российской армии и действий нашего государства вообще, о запрете пропаганды ЛГБТ и т.д. среди населения, еще больше ограничены возможности проведения митингов. За языком надо следить пуще прежнего. Думаю, следующий год принесет новые запретные темы. Так что затягиваем пояса и помалкиваем.

Псковичи могут еще утереть слезу былой дружбы с европейскими соседями. Раньше мы могли хвастаться общей границей с Эстонией и Латвией, теперь принимаем соболезнования. Консульства закрылись, посольства общаются через губу, а простые русские и прибалты не в состоянии поехать в гости к друзьям за кордон и переживают за недвижимость в другом государстве. Такие вот геополитические итоги для маленьких людей из дотационного региона.

Фото: ВК 

Раньше плохому подрядчику мешала только погода, новая реальность 2022 открыла новые возможности — теперь все сваливают на санкции недружественного Запада, на повышенные цены и мировой экономический кризис. Но есть и хорошие новости! Например, Троицкий мост, в который скептики не верили, - смог. Замечательный подарок перед новогодними праздниками, хоть в пробках меньше стоять, пока горошек по городу выбираешь. Да и туристам, желающим прогуляться пешком на Запсковье, теперь не придется наматывать круги.

Правда, анонсированную пешеходную переправу через Пскову от Кремля никто так делать и не начал. Хотя ровно год назад проект моста для велосипедистов и прогуливающихся на своих двоих был утвержден. Годами ранее велись разговоры о временной летней понтонной переправе. А теперь тишина... Не то чтобы душно понадобились новые маршруты местному населению, но они были бы полезны на время закрытия Троицкого моста, компенсируя неудобства хотя бы пешеходам. Хочется верить, что когда на ремонт отправят Ольгинский, то уже будет построена какая-нибудь временная переправа. Иначе город разделится. Враг к стенам Кремля не подойдет, что актуально и вполне в духе времени, правда, псковичи и туристы в центр тоже не попадут. Можно, конечно, запустить паромное сообщение... Правда, не могу даже представить, сколько будет стоить билет на какой-нибудь речной трамвайчик с одного берега Великой на другой. Впрочем, с нынешним ростом цен на проезд в автобусах, можно представить самую космическую сумму и не ошибиться.

Точно так же можно загадывать длительность ремонтов улиц в Пскове. В этом году нам повезло, открыли Леона Поземского. Такая она красивая, такой асфальт там хороший! Смотреть не насмотреться! А ездить как славно! Особенно с открывшимся мостом. Кузбасской Дизивии тоже порадовала. Город снова стал маленьким, расстояния в нем приобрели прежний масштаб, круги наворачивать больше не надо. Представляете, когда-нибудь в Пскове доделают Фабрициуса?! Я очень хорошо помню областной центр без глобальных парализующих движение ремонтов.

А еще помню, как когда-то в нем было всего несколько замороженных строек, таких развалившихся, что больше они напоминали арт-объекты. Нынче погляди в окно – стоит кинотеатр «Октябрь» по правую руку дедушки Ленина, завешанный баннерами с философскими надписями про временное и вечное. Что ж, глава города Борис Елкин обещал, что ремонт навсегда завершится в 2023 году. И уверил, что соответствующие договоренности на дополнительные деньги есть. Как говорят настоящие мужчины, посмотрим. На кампус ПсковГУ тоже хотелось бы уже поглядеть. Элитное жилье рядом стоит, набережная сияет даже без любви Псов, а новое здание опорного вуза региона все никак не откроется. Но перед Новым годом случаются чудеса! Вот и на наших глазах случилось одно из них: сразу два болезненных долгостроя – кампус университета и музей «Россия – моя история» стали единым целым. Последний разместиться в здании первого! Вот это переворот! А говорите, чудес не бывает.

Фото: memesmix.net

Долгострои – долгостроями, а источники финансирования у проектов разные, потому рядом с разбитой дорогой у нас рисуют муралы на домах. Культура процветает! То, что деньги на нее есть, мы могли убедиться не единожды за этот год. С мая по октябрь в регионе прошло такое количество мероприятий, что народ ни разу не пожаловался на скуку. Только возмущался, что невозможно успеть все посмотреть. Даже хорошо знакомые региональные события, вроде дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, взаправду вышли на федеральный уровень и по организации, и по количеству гостей. Хоть литература на этом празднике вообще никому уже сдалась и стала лишь тонкой тенью театральных представлений, на которых был акцент, именитые поэты и писатели побывали на Псковщине. Один из них поэт Евгений Рейн, друг Иосифа Бродского. Благодаря его визиту наш регион лишний раз вспомнили в культурной новостной повестке страны. Правда, большинство местных СМИ как всегда все проворонили, ограничившись освещением прогулок випов по Пушгорам. Но это уже другая история.

Отрадно было видеть, что за пандемию организаторы мероприятий так соскучились по своей работе в нормальном формате, что выдали действительно стоящие вещи. Лето было горячим для артистов всех направлений. Например, открытая сцена в парке Строителей Пскова дала возможность небольшим коллективам и молодым исполнителям выступить перед публикой. Не обошлось без новинок. Настоящим подарком стал недельный фестиваль «Виноград». Сколько бы ни ругали его за открытое распитие алкоголя, но к программе события у меня нет никаких вопросов. Это было интересно, ярко, познавательно и для всей семьи, что бы ни говорили ханжи на этот счет. В будущем году он снова пройдет в Пскове. Надеюсь, не потеряет своей свежести и актуальности, в отличие, например, от «Соловьиной ночи» и Кузнечного фестиваля, к организации которых очень много претензий. Особенно в части информирования населения о том, что и когда происходит на площадках. Лишь бы не стало еще хуже в следующем году.

Иногда иное воспринимается как плохое только потому, что мы к чему-то давно привыкли. Тогда надо разбираться. Такую работу еще предстоит проделать всем почитателям классической музыки и проектов Псковской областной филармонии. В этом году ушла с поста директора учреждения Елизавета Барышникова, дирижер и художественный руководитель губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский вслед за ней сменил место работы. Образовался новый тандем – Сергей Жаворонок и Алексей Репников. Я не знаю, что изменилось внутри работы самого учреждения, но вижу, как из инфополя региона оно пропадает. Новые форматы мероприятий заявлены, сотрудничество с различными структурами налажено, билеты на концерты вроде бы продаются, но как-то маловато упоминаний обновленного состава руководства по поводу и без. Ни тебе интриг, ни забавных видео в соцсетях. А мы-то привыкши! Думаю, летний сезон будущего года покажет, как на самом деле обстоят дела в филармонии, увидим какие проекты продолжатся, а каких мы не услышим более. Главное, чтобы обошлось без неприятных сюрпризов.

Таким получился мой обзор главных событий за этот год. До встречи в 2023-м!

Дина Дабришюте 

Теги: #ПЛН #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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