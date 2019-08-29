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Блоги / Константин Калиниченко

Может хватит пилить сук

29.08.2019 21:01|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Может хватит пилить сук?

«Это какой-то … позор!»

М. Булгаков «Собачье сердце»

 

На минувшей неделе стали известны результаты большого социологического исследования, проведенного «Левада-центр». Ученые зафиксировали небывалую прежде степень социально-политического пессимизма дорогих россиян. Поясню, о чем идет речь.

В течение недели, с 27 июня по 4 июля 2019 года «Левада-центр» проводил опрос об отношении граждан к возможности воздействовать на власть, влиять на принятие властных решений как на региональном уровне, так и на федеральном. Результаты, судя по имеющемуся резонансу, изрядно ошеломили социологов.

Подавляющее большинство россиян, а конкретно – 79% – не видят своей роли в принятии государственных решений и не верят, что могут как-либо на эти решения влиять. В собственное участие в принятии решений на уровне государства верит 3% россиян, то есть, простите, один из тридцати трех. Вот и все, дамы и господа. Вроде бы в 21 веке живем, строим гражданское общество, даже Конституцию имеем в качестве основного закона, и вот такой результат. Как говорится, приплыли тапки до обрыва…

«Это какой-то позор…» (кадр из киновильма «Собачье сердце», реж. В.Бортко, 1988 г.)

Социологи говорят, что такая реакция - это попытка населения заявить, что «мы есть, и у нас есть мнение». Уверен, что социологи тут просто пытаются лакировать действительность, дабы оправдать собственное существование. Потому как никто ничего давно уже не заявляет. По-моему, это очевидно.

Кому интересны детали, можно подробно ознакомиться с результатами исследования, они находятся в открытом доступе в сети интернет. Мне же хотелось разобраться, как мы до такого докатились и что, собственно говоря, с этим делать?

На первый вопрос ответ более чем простой, ибо он лежит на поверхности. За примерами в данном случае не нужно ходить далеко - все, как говорится, у нас под ногами. Смотрите сами.

Согласно такому немного странному в российских реалиях документу как Конституция, российский народ является источником власти. Свои права и полномочия в этом вопросе граждане должны реализовывать через систему выборов всех уровней власти - от муниципальных до президентских. Казалось бы, выборы у нас есть, их пока не отменили, а некоторые (я имею в виду губернаторские) даже вернули в электоральный обиход.

Как раз в настоящий момент проходят выборы и в нашем регионе - выбирают глав 6 районов, Внешне кампания довольно скучная и безликая, но, как обычно, «под ковром» происходит много интересного и важного. Буквально вчера прошла информация, что районный суд Новоржевского района снял с выборов кандидата в главы района от партии «Яблоко». Сегодня должен состояться суд в Дно по идентичной жалобе на очередного кандидата от «Яблока». Неделей раньше по схожему сценарию был снят с гонки кандидат от КПРФ на выборах главы Пустошкинского района. Я тут намеренно не привожу фамилии пострадавших, потому как это совершенно не имеет значения. Важно то, что сняли тех кандидатов, которые составляли реальную конкуренцию ставленникам партии власти. Обратите внимание: ни в Усвятском, ни в Бежаницком районе нет никаких судов. Почему? Очень просто: в этих районах у власти нет никаких проблем с избираемостью своих кандидатов. Тратить силы и средства на снятие оппонентов просто лишено всякого смысла.

Здесь, конечно, не следует питать иллюзий - власть и в прежние времена, образно говоря, стремилась к максимальному контролю. Всегда был административный ресурс, доминирование в медиапространстве. Были все эти «школьные учителя», которые в межвыборный период ноют, что у них маленькая зарплата и государство о них не заботится, но именно они проводят «разъяснительную работу на местах» о том, как и за кого нужно голосовать. Все это было. Но даже этот квазидемократический образ политической жизни прошлых эпох не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сегодня.

Думаю, многие обратили внимание, что в самый разгар предвыборной гонки практически не ведется никакой агитации. В прежние времена все медиапространство было бы просто забито агитационно-пропагандистскими материалами: со всех поверхностей на электорат пялились бы светлые лики кандидатов, почтовые ящики ломились бы от газет и листовок, а из каждого радио-утюга разносились бы обещания светлого будущего. Сегодня ничего этого нет. И причина очень проста: в то время, как у оппозиции на всю эту пропаганду просто нет денег и сил, партия власти элементарно не считает нужным рекламировать своих кандидатов. Ведь есть гораздо более простой способ - тотально зачистить «поляну» от всех, кто сколько-нибудь похож на соперника.

Источник: politsib.ru

Для реализации поставленной задачи выбран прямой и доходчивый, как пожарный лом, метод: через суд по формальным основаниям снимают неугодного кандидата. Чтобы понять глубину проблемы и степень цирроза системы, вот вам свежий пример: кандидата от «Яблока» в Новоржевском районе снимали за использование в агитационных роликах фоновой музыки некоего итальянского композитора, вроде как без его согласия. Я так себе и представляю судью из города Новоржев, который грудью встает на защиту авторских прав итальянского композитора – ведь каких-либо других проблем в Новоржеве нет. Уверен, что не будь этого композитора, электоральные киллеры нашли бы какой-то другой повод докопаться до кандидата, А суд уж не подкачал бы…

Тем самым происходит тотальная зачистка политического поля от любого неформатного материала. Все, что не укладывается в современную квадратную политическую модель, подлежит тотальной аннигиляции. Средства при этом значения не имеют.

Эта концепция реализуется не первый год, а люди ведь не слепые. Все видят, что по регионам ездят «юристы Партии Роста» - специалисты в области избирательного законодательства, которые всегда находят нестыковки или мелкие недочеты в том, как ведут избирательную кампанию оппоненты власти. Затем, как черт из табакерки, на авансцену выходит представитель какой-нибудь «Партии Роста» (название политического спойлера значения не имеет), подает в суд, опасного оппозиционера убирают с выборов. Система работает как часы.

Граждане же все это видят и понимают, по большому счету, одно - что законным способом влиять на эту власть нет совершенно никакой возможности. Эта власть, так или иначе, несменяема в существующей парадигме. Потому что, как только вырастет достойный оппонент, придет какая-нибудь «партия роста» и через суд снимет любого, кого будет нужно снять.

Как-то образумить систему и нивелировать негативные последствия этой ситуации могли бы иные общественные структуры. Например, Общественная палата, другие объединения, которые должны присутствовать в нормальном гражданском обществе. Но на нашу беду, все эти структуры, усилиями государства, сведены до уровня социального шлака. Общественная палата Псковской области тут просто классика жанра.

Так уж получается, что политическая система работает только на обслуживание власти. Общественные институты насквозь пронизаны импотенцией и ничем не могут помочь гражданам. Как результат, каналов связи между властью и людьми просто не осталось.

Ах да, пару штук все же есть. Президент у нас во время «Прямой линии» ежегодно проводит мастер-класс по решению проблем простых людей, но принципиально это ничего не меняет. Люди разобрались, что все эти выборы, общественные палаты и советы - всего лишь фарс и декорация для доверчивых «пролов».

Проблема в том, что этих доверчивых с каждым разом все меньше. Пока еще остается примерно 20% наивных дурачков, реально полагающих, что они там на что-то могут влиять. Но рано или поздно туман в голове рассеется даже у самых интеллектуально стерильных соотечественников.

Тогда, скорее всего, выяснится, что власть сама загнала себя в угол. Уже сегодня система обрекла себя на сложные времена в ближайшем будущем. Власти на местах с удовольствием сегодня пользуются услугами наемных «политических киллеров». Вот только «юристы-киллеры» свою работу сделают и поедут дальше - им глубоко наплевать, что после себя они оставляют в политическом смысле «выжженную землю». А вот власти тут как-то надо будет жить дальше, и с этим, я вас уверяю, уже сегодня большие проблемы. В ситуации, когда всем заранее понятно, что на выборах может победить только определенный во властных коридорах кандидат, загонять людей на избирательные участки будет очень непросто.

Глядя на то, как развиваются события, серьезные люди и реальные лидеры общественного мнения уже сторонятся политики как чумного барака. Но кто-то же должен участвовать и изображать борьбу. Поэтому власти ничего не остается, как бросать в бой последние «активы» и на потеху публике устраивать битвы «политических шутов». Если продолжать идти по этому пути, через пару лет у людей не останется никаких иллюзий.

Между тем старожилы псковской политики (которые еще сохранились в стенах администрации области и областного Собрания депутатов) прекрасно понимают, куда в скором времени заведет эта дорожка. Превращение выборов в фарс и клоунаду - верный путь в направлении серьезных проблем в обществе и государстве. Завтра в бюллетене вообще не останется нормальных кандидатов. Люди не придут на избирательные участки. Что тогда будем делать?

Это звучит как постапокалиптический прогноз, но выборы в России вполне можно было бы отменить, хотя бы из соображений экономии денег.

Вот правда - власти следовало бы быть честной со своим народом. Просто взять и отменить выборы, а заодно и все эти бессмысленные и декоративные общественные институты. Зачем они? Все равно ведь не работают. Так может будем честными прежде всего с собой: признаем, что демократический эксперимент, начавшийся в 1991 году, завершился полным провалом? Демократические институты, гражданское общество, права и свободы по Конституции - все это, так или иначе, не прижилось в нашей стране.

Зато тяга к «сильной руке» и постоянное ощущение, что «кругом враги» чудесным образом наполняют нашу жизнь, в которой по факту нет ничего, кроме бесконечного «вставания с колен». Но ведь нам это нравится. Так не проще ли избавить себя от иллюзий, что в России может когда-то появиться гражданское общество и настоящая демократия?..

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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