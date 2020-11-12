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Юрий Моисеенко Публикаций: 336
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Блоги / Юрий Моисеенко

Где вы, мастера культуры?

12.11.2020 16:19|ПсковКомментариев: 0

Сегодня - четверг, а значит пришло время очередного выпуска «Диванной политики». Свое мнение высказывает обозреватель Юрий Моисеенко.

Эпидемия закончилась? Забудьте…

На днях, всю планету облетела радостная весть – с нее-то сегодня и начнем. Немецкие ученые из города Майнца (компания «Пфайцер») в содружестве с коллегами из американской BioNTech в рамках проекта «Скорость света» разработали и с этого понедельника уже пустили в продажу вакцину от коронавируса. При этом разработчики препарата хвастаются: серьезных побочных действий у лекарства не обнаружено, а в третьей, заключительной фазе исследования приняли участие более 43 тысяч пациентов из различных стран. Более того, исследования показали, что в 9 случаях из 10 вакцина работает - и уже после второй инъекции (из трех положенных) зараженный становится неуязвим для ковида.

Справедливости ради следует сказать, что о готовности аналогичного российского препарата сообщили и в центре имени Гамалея. Более того, как уверяют в Минздраве, его эффективность на два процента выше, чем у немецкого аналога. С одной только оговоркой: третий этап проверки еще не завершен. Тем не менее, его выпуск уже начался и к февралю следующего года планируется изготовить до 6 млн доз вакцины. Короче, осталось только полгода простоять, да день продержаться. Не менее серьезны намерения и у немецких ученых. Заявлено, что в этом году будет изготовлено 50 млн доз, а в следующем - более 1,3 миллиарда. При этом Евросоюз уже закупил 300 млн доз. Ожидается, что их вакцина станет общедоступной в первом квартале следующего года, с чем мы вас, земляки, и поздравляем.

Если отбросить узкие провинциальные рамки, то мы тут у себя на диване можем с некоторой долей очень осторожного оптимизма констатировать, что коронавирусу в обозримом будущем придется туго.

И уже сейчас мы, сидя на нашем продавленном диване, живо представляем, что к весне следующего года вся Европа благополучно привьется, а вслед за нею подтянется и Россия. Однако, будем прямолинейны: при всех успехах современной фармакологии считать разработанные прививки панацеей все-таки нельзя. Начнем с того, что действие препарата не будет превышать трех-четырех месяцев - увы, пожизненной гарантии, как в случае с корью, никто дать не сможет, потому что мы все-таки имеем дело с вирусом весьма похожим на обыкновенный сезонный грипп. Рано говорить и об 90-процентной эффективности - ее подтвердят или опровергнут только клинические исследования. Тем не менее некоторое послабление человечество пусть в очень узких временных рамках, но получит. Не нужно забывать и еще одно обстоятельство: по словам руководителя Роспотребнадзора г-жи Поповой, это только на первых порах вирус проявляет повышенную агрессивность, что для людей чревато летальными последствиями. Однако постепенно он будет ослабевать, потому что развивается только (!) в живых организмах и всё войдет в более-менее привычную для человечества колею, как с тем же ОРВИ.

Мы уже сейчас предвкушаем, как в следующем году откроются границы, станет доступным международный туризм, а россияне (те, кто еще останется при деньгах) смогут свободно путешествовать. Очнется от летаргического сна запретов малый и средний бизнес, что сулит появление новых рабочих мест, налоговые поступления в казну и прочие мелкие финансовые радости. Впрочем, до этого светлого будущего нужно еще дожить, а пока, судя по сообщениям СМИ, положение с коронавирусом по-прежнему тревожное.

За минувшие сутки количество больных выросло почти на 20 тысяч. В Москве отменены елки. Вслед за старшеклассниками на дистанционку переведены студенты, ужесточен режим работы ночных клубов и прочих увеселительных заведений. В Пскове похожие проблемы: рестораны и прочие забегаловки с разного рода оговорками еще работают, но по количеству заболевших областной центр продолжает бить антирекорды со всеми вытекающими последствиями. Конечно, очевидна перспектива того, что коронавирус в следующем году никуда не денется, и человечество с утроенной энергией продолжит работать на аптеку, но уж лучше так, чем на похороны.

Бои с тенью продолжается

Тем не менее жизнь не стоит на месте, что лишний раз подтверждают российские думцы, которым, видимо, не дает спокойно спать, хоть и печальная, но все-таки слава великого инквизитора Торквемады. В этой связи заметим, что похоже, классический роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», которым зачитывалась страна во времена перестройки, у нас скоро запретят во второй раз. Первый раз это случилось в 1961 году. Тогда экземпляры рукописи (к счастью, не все) были конфискованы КГБ, а писателя вызвал на ковер тогдашний идеолог Суслов и объявил, что его книгу в нашей стране можно будет напечатать лет через двести. И половины этого срока не прошло, а эстафету верного ленинца подхватила глава комитета Госдумы по культуре г-жа Ямпольская, которая внесла предложение запретить публично сравнивать действия руководства СССР и Германии во время Великой Отечественной войны, пригрозив провинившимся чуть ли не уголовкой.

Ее идею поддержал и президент, призвав, впрочем, делать это «аккуратно» - стенограмма заседания Совета по культуре и искусству размещена на сайте Кремля. Тем не менее, новая пассионария в своем очистительном порыве решила идти до конца, набросившись почему-то на Гроссмана, который посмел высказать личное мнение о том, что большевизм и нацизм в сути своей есть явления одного тоталитарного корня. Что-то нам подсказывает, что ученой даме получится добить ненавистный роман. Но это мы не к тому, что выгребаем против патриотического мейн-стрима - всем известно, что мы «завсегда состоим на платформе и супротив дурман». Может, для того, чтобы наша родина цвела и пахла духами Шанель №5, и требуется сжечь пару тройку идеологически вредных томом того же Гроссмана, Замятина, Бабеля, а заодно с ними отправить в топку фильм Романа Кармена «Обыкновенный фашизм» - чего церемонится? Тем не менее все-таки хочется разобраться и получить от людей сведущих, которые в писательстве собаку съели, авторитетные разъяснения. Например, по поводу свободы творчества, слова, современных возможностей выражения собственного мнения, не ожидает ли нас в скором будущем цензура, а то позиция г-жи Ямпольской с ее театроведческим (на минутку) образованием, извините, как-то не внушает. Ей бы о премьерах писать, но рассуждать о последнем писке метафизического синтетизма в контексте литературы с большой буквы «Л», пусть даже имея в кармане ксиву депутата нижней палаты парламента, это явный перебор. В этой связи хочется услышать взвешенные и аргументированные мнения «инженеров человеческих душ», которые завсегда на Руси считались умом, честью и совестью эпохи. Однако, оглянувшись окрест мы тут в своей полит-артели, к сожалению, не обнаружили ни одной по-настоящему знаковой и весомой фамилии, обладатель бы которой 1) вступился бы за честь коллеги Гроссмана и 2) объяснил бы даме из ГИТИСа, что конституционные свободы «не меняют за полтумана по рублю» в угоду идеологическим пристрастиям, если мы имеем счастье жить в истинно демократическом обществе.

Ба, знакомые всем грабли!

Продолжая разговор о прекрасном, не можем мы пройти и свежей инициативы установить где-то на выселках, на пустынном берегу Чудского озера памятник Александру Невскому. Об этом было на днях объявлено на заседании организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения выдающего полководца и политика. Более того, Российское военно-историческое общество уже объявило конкурс на создание памятника юбиляру. Подогрел интерес к нему и губернатор Псковской области г-н Ведерников, продемонстрировав макет (имя автора при этом названо не было) скульптурной композиции. При этом первый чиновник Псковской области назвал ее «красивой и талантливой».

Предполагается, что памятник будет установлен в 2021 году в районе, где по преданию проходила историческая битва. На этом месте мы, пожалуй, остановимся и зададимся вопросом: зачем же так далеко, в стороне от уже проторенных туристических маршрутов? Неужели опыт предков ничему не учит? Напомним, что памятник дружине равноапостольного князя Александра Невского, что на горе Соколиха, изначально предполагалось поставить на насыпном острове в Чудском озере – предположительно там, где произошло историческое сражение с псами-рыцарями. Однако, как позже рассказывал один из авторов композиции архитектор Петр Семенович Бутенко, от этой идеи пришлось отказаться. По его словам, за одно лето остров был уже готов, но когда весной следующего года культурные начальники приехали туда, то увидели, что вагончик строителей и указатель были расстреляны местными охотниками - все стены оказались в дырах от дроби.

Тогда-то авторам монумента и пришла в голову очевидная в своей простоте мысль: без должного присмотра памятник будет изуродован, да и денег потом не напасешься его ремонтировать.

Не говоря уже о том, что туристы смогут его увидеть только в теплое время суток. Спрашивается: стоит ли наступать еще раз на одни и те же грабли? Но если уж совсем неймется, то лучше снести памятник Ленину, что возле ПсковГУ (тем более, что его в свое время, говорят, прислали в Псков из Твери, как бракованный) и взгромоздить там монумент легендарному полководцу.

На этой пафосной ноте мы сегодня поставим точку, однако, если вы по-прежнему озабочены тяготами бытия, то аптека за углом. Всем – пока!

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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