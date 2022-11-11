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Путин поручил обеспечить контроль за формированием цен на легковые автомобили

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить постоянный контроль за формированием цен на легковые автомобили, не допустить их необоснованного повышения. Соответствующее поручение президента опубликовано на сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, который утвержден по итогам совещания с членами правительства 16 ноября, кабинет министров также должен принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей. «Принять меры по повышению доступности для граждан РФ легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально», - приводит текст поручения «Интерфакс».

Доклад по этому вопросу поручено представить до 15 апреля 2023 года, далее отчитываться требуется ежеквартально.