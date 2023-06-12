Сергей Вострецов про автомобили для чиновников: Что смастерили, на том и ездите

Решение президента России пересадить чиновников на отечественные автомобили - замечательная. При этом нужно проследить, чтобы это были именно машины отечественного производства, а не китайского. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в своем Telegram-канале.
«Замечательная идея, и желательно, чтобы пересадили чиновников именно на отечественные автомобили, а не на автомобили китайского производства, произведенные в России. Кстати, та же "Лада" сегодня выглядит и с наружи, и внутри не хуже иномарки. Так что ничего страшного с чиновниками не произойдёт. А для страны - польза и новые рабочие места, налоги. Конечно, личную машину пусть покупают себе любую, а вот на службе, будь добр, что смастерили, на том и ездите», - написал Сергей Вострецов.
Процесс пересадки чиновников на отечественные автомобили, по мнению Сергея Вострецова, займет около трех лет.
«Как раз через два, три года выборы и в Госдуму, и законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Посмотрим, как депутаты и региональные чиновники способны исполнять волю президента. Вот вам ещё один критерий для оценки работы руководителей регионов. Российским чиновникам - российский автомобиль!» - заключил лидер СОЦПРОФ.