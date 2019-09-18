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В Пскове почти завершились работы на улице Юбилейной

Ремонтные работы, проходящие на улице Юбилейной в Пскове, почти закончены. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 23 сентября на открытом рабочем совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова, посвященном реконструкции улиц Яна Фабрициуса, Индустриальной и Леона Поземского, сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Градский.

«Работы почти закончены. В течение недели сделаем косметические работы. Никаких проблем нет», - отметил Александр Градский.

Кроме того, добавил, что срок ввода улицы в эксплуатацию - 15 октября.

«Когда окончательно закончим с асфальтом - остался участок на пересечении улиц Юбилейной и Народной - перейдем к разметке»,- подчеркнул замначальника УГХ.

Со слов Александра Градского, разметку нанесут и на площадке около Дома офицеров, расположенного на улице Комдива Кирсанова, 5.

Напомним, реконструкция улицы Юбилейной идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».