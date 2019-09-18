Замначальника псковского УГХ: Работы на улице Льва Толстого закончатся вовремя

Дорожные работы на улице Льва Толстого в Пскове завершатся вовремя. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 23 сентября сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Грацкий, на совещании у главы администрации Пскова Александра Братчикова, посвященном реконструкции улиц Яна Фабрициуса, Индустриальной и Леона Поземского.
«Сейчас идет укладка верхнего слоя асфальтобетона. Но работы закончатся вовремя», - отметил Александр Грацкий.
Кроме того, замначальника добавил, что срок ввода в эксплуатацию не отодвинется: 15 октября.
Александр Братчиков напомнил Александру Грацкому, что соответствующие озеленительные работы необходимо провести между тротуарами и проезжей частью, а также выровнять отремонтированную поверхность.