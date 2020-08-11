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Ремонтные работы начнутся на Крестовском путепроводе 17 августа

Ремонтные работы начнутся на Крестовском путепроводе в Пскове с понедельника, 17 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СпецТрансСервис», в этот день будет ограничено движение в правой полосе при движении в сторону Крестовского шоссе. Будут идти работы по разборке бордюрного камня.

С середины недели работы переместятся на другую сторону дороги. Будет ограничено движение транспорта в правой полосе при движении в сторону Октябрьского проспекта.

Ремонт Крестовского путепровода (км 0+050 – км 0+573 по Крестовскому шоссе) в г. Пскове ведется в рамках муниципального контракта. Будут выполнены фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, асфальтирование, ремонт тротуаров, нанесена дорожная разметка.

Срок выполнения работ - до 15 октября 2020 г.