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В Псковской области оборудуют новые железнодорожные переходы с сигнализацией

14 переходов, оборудованных световой и звуковой сигнализацией, будут построены на Октябрьской железной дороге в 2021 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

В частности, в рамках работы по предупреждению травмирования граждан в зоне движения поездов в этом году будут смонтированы пешеходные переходы на станциях Ручьи, Мста, Валдай, Порхов, Вырица, Плюсса, Сегежа, Новгород, Новоселье, Медведево, Павловск, а также у платформы 214 км перегона Большой Двор – Тихвин. Два перехода появятся вблизи станции Дно.

Все пешеходные переходы в одном уровне с железной дорогой будут оснащены звуковой и световой сигнализацией, оповещающей граждан о приближении поездов.

Кроме того, ограждения вдоль железнодорожных путей установят в районе станций Псков-Пассажирский, Петрозаводск и на перегоне Лахта – Лисий Нос.