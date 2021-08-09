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В Пскове изменят сплошную линию разметку разметки в межквартальном проезде

В Пскове изменят дорожную разметку в межквартальном проезде от дома №41 по Рижскому проспекту до дома №32 по улице Коммунальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение приняла 11 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения. После обсуждения решено исправить сплошную линию разметки на прерывистую линию.

Фото: https://vk.com/dorogipskova

По словам заместителя начальника УГХ Александра Грацкого, сложилась «непростая, двоякая ситуация». Сплошная линия разметки нанесена, чтобы обозначить наличие двухстороннего движения. В случае парковки водители не смогут разъехаться. Соседство детских садов создает риск, что дети могут выбежать из-за машин.

Несколько участников обсуждения выступили за изменение разметки на прерывистую. Представитель «Убитых дорог» Николай Мельков заметил, что данная территория согласно установленным дорожным знакам является жилой зоной, в разметке вообще нет необходимости.

После голосования решено исправить разметку на прерывистую.