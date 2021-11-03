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АвтоМир / Дороги

Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику

07.11.2021 21:07|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев оценил ход работ по реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова.

«Трудные геологические условия. Именно так можно охарактеризовать обстановку на строительной площадке <...> - прокомментировал Андрей Беляев в своем инстаграм-аккаунте. - Геология под третьим пешеходным переходом оказалась еще сложнее, чем мы могли предполагать весной. Подземная река. Именно она мешает подрядчику приступить к обустройству третьего перехода. В данный момент подрядная организация из Москвы, которая имеет большой опыт в стабилизации грунтов, занимается укреплением грунта на месте строительства».

 

 

Он отметил, что для повышения прочности здесь уже использовали порядка 20 тонн цемента. «В планах специалистов внести еще 10. Своеобразная инъекция позволит уже через пару недель продолжить работы. Подобный метод уже применялся в Великих Луках при строительстве детского садика на улице Первомайской, - сообщил глава городской администрации. - Реконструкция перекрестка находится под нашим пристальным вниманием. Из-за ограничительных мер есть проблемы и с поставкой материалов. Из положительных моментов - подрядчик начал благоустройство территории и облицовку плиткой двух подземных переходов. Обсудили регулировку световых фонарей, есть жалобы на яркий свет в окнах».

Теги: #великие луки #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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