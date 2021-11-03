Подземная река мешает реконструировать перекресток в Великих Луках по графику

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев оценил ход работ по реконструкции перекрестка проспекта Ленина и улицы Дьяконова.
Он отметил, что для повышения прочности здесь уже использовали порядка 20 тонн цемента. «В планах специалистов внести еще 10. Своеобразная инъекция позволит уже через пару недель продолжить работы. Подобный метод уже применялся в Великих Луках при строительстве детского садика на улице Первомайской, - сообщил глава городской администрации. - Реконструкция перекрестка находится под нашим пристальным вниманием. Из-за ограничительных мер есть проблемы и с поставкой материалов. Из положительных моментов - подрядчик начал благоустройство территории и облицовку плиткой двух подземных переходов. Обсудили регулировку световых фонарей, есть жалобы на яркий свет в окнах».