АвтоМир / Дороги

Россиян предупредили о появлении новых дорожных знаков

Два новых знака, касающихся зарядки электромобилей и движения автобусов, а также ограничения в отношении электротранспорта включат в правила дорожного движения. Об этом рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам эксперта, на фоне роста популярности электросамокатов и других подобных средств передвижения возникла необходимость обозначения специальных заправочных станций. На этом знаке, отметил Редин, изобразят колонку и электрокабель.

Юрист добавил, что в ПДД включат знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети. Ограничение коснется только частных транспортных средств, пояснил он. Кроме того, указал эксперт, платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой.

Редин подчеркнул, что регулярные изменения в правилах дорожного движения необходимы для корректировки законодательной базы в соответствии с новой действительностью.