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Псковичей просят убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье

Убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье для проведения уборки просят псковичей сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

«Уважаемые автовладельцы! Обратите внимание, что завтра (28 апреля, пятница) будет производиться уборка парковочных карманов. Просьба убрать припаркованный транспорт!» - обратились к псковичам в ООО «СитиИнвестГрупп».

Уборку будут проводить:

на улице Рокоссовского (от улицы Коммунальной до Рижского проспекта),

на Рижском проспекте (в районе телецентра).

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: