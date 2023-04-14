Псковичей просят убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье

Убрать транспорт из парковочных карманов на Завеличье для проведения уборки просят псковичей сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Уважаемые автовладельцы! Обратите внимание, что завтра (28 апреля, пятница) будет производиться уборка парковочных карманов. Просьба убрать припаркованный транспорт!» - обратились к псковичам в ООО «СитиИнвестГрупп».
Уборку будут проводить:
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: