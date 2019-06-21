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В Псковской области будут бороться с нерегулируемыми транспортными перевозками

В Псковской области собираются бороться с негосударственными предприятиями, осуществляющими нерегулируемые транспортные перевозки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 17 июля дал понять председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, на совещании с главами муниципалитетов, под председателем замгубернатора Василия Осипова.

«У нас есть такая определенная проблематика, как заказные перевозки под видом регулярных. В большинстве районов перевозку осуществляет государственные предприятия, но есть отдельные перевозки, которые мы не можем регулировать. Поэтому нам нужно содействие, нужна информация о местах стоянки, задействованных для перевозок негосударственными предприятиями, - обратился к собравшимся Борис Елкин. - Такие перевозчики не только отнимают работу у государственных предприятий, но и небезопасны, не имеют соответствующих документов. А ведь на таком транспорте могут ездить не только взрослые, но и дети. Когда нам будут известны точки стоянки транспорта, осуществляющего нерегулируемые перевозки, а это места, где такой транспорт будет останавливаться больше 3 раз в месяц - мы сделаем нормативный акт, по которому будет введен запрет на работу нерегулируемых перевозок».

Председатель комитета добавил, что за эти перевозки, на которые власть не может оказать воздействие, необходимо наказывать по закону.