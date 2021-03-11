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Временная автобусная остановка появится в Пскове на проспекте Энтузиастов

Временная автобусная остановка будет организована в Пскове у дома № 1 по проспекту Энтузиастов в связи с перекрытием улицы Леона Поземского. Данная информация озвучена 23 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. По инициативе Александра Братчикова комиссия обсудила планируемое ограничение.

Перекрытие планируется с 1 апреля до 25 августа на участке улицы Леона Поземского от Ипподромной до Набата. Будут установлены дорожные знаки по временной схеме объезда и щиты с расположением схемы объезда.

Председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин задал вопрос об организации подъезда к нескольким социальным объектам. В ответ ему сообщили, что возможность подъезда к нескольким жилым домам будет организована с улицы А. Невского.

К коррекционной школе (Центр специального образования №1) на Леона Поземского, 65 есть подъезд с улицы Ипподромной. Александр Братчиков отметил, что это очень серьезный вопрос, необходимо письменной согласие руководителя школы.

В связи с изменением схемы движения автобусов Борис Елкин предложил при движении по улице Леона Поземского при повороте налево к улице Ипподромной приблизить к перекрестку автобусную остановку для удобства жителей улицы Набат.

Депутат Григорий Стороненков предложил временно запустить движение автобусов по улице Олега Кошевого. Ему ответили, что проезжая часть узкая, а кроме того автобусу будет сложно выезжать с данной улицы.