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Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД

Водителя пассажирского автобуса в Пскове депремировали за нарушение Правил дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Пскович записал на видеорегистратор, как пассажирский автобус с государственном номером К174КВ60 19 мая в 8.36 проехал на запрещающий сигнал светофора по перекрестку улицы Коммунальной и Восточного проезда возле «Империала».

По данному факту руководство ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» провело проверку. Водитель получил выговор и депремирован на 100%. Начальнику службы безопасности дорожного движения предприятия поручили провести дополнительный инструктаж с водителями по вопросу неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при перевозке пассажиров.