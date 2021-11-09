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В транспортном комитете объяснили, почему в псковских автобусах холодно

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области объяснил подписчику в Instagram-аккаунте губернатора, почему в псковских автобусах холодно.

«На улице так холодно! Автобус №25 не отапливался, от пассажиров пар идет. В автобусе, как на улице», - пожаловалась псковичка.

«В холодное время года на маршруты выходят только транспортные средства с исправной системой отопления. Следует учитывать, что автобусные остановки на маршрутах следования городских автобусов расположены недалеко друг от друга, и из-за частого открывания дверей автобуса на остановочных пунктах при посадке и высадке пассажиров трудно сохранять тепло и поддерживать температуру в салоне автобусов», - ответил представитель комитета.

Женщина настояла на том, что автобус не отапливался, и указала властям, что эта проблема актуальна каждую зиму.