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Новый автопавильон появится в псковском микрорайоне Корытово

Новый автопавильон появится в микрорайоне Корытово в Пскове. Об этом председатель гордумы Александр Гончаренко сообщил в ходе отчета о своей деятельности на сессии городского парламента 30 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Александр Гончаренко пояснил, что с соответствующим обращением в городскую Думу обратились местные жители. Они попросили установить дополнительный автопавильон, провести в районе земляные работы, восстановить асфальтобетонное покрытие, проработать вопросы вывоза мусора.

По итогу в администрацию города Пскова направили письмо. Его рассмотрели и решили установить дополнительный автопавильон, восстановить асфальтобетонное покрытие, собственникам земельных участков указать на необходимость заключения индивидуальных договоров на вывоз ТКО.