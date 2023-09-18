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Нетрезвого мотоциклиста задержали в Опочецком районе

Нетрезвого мотоциклиста, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 20 сентября в деревне Зябки Опочецкого района полицейские остановили для проверки мотоциклиста. Выяснилось, что этот 44-летний житель Опочецкого района управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.