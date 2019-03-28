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Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове

7 апреля около 16.20 на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов в Пскове мотоциклист сбил ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девочка госпитализирована, водитель также получил травмы.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, движение транспорта затруднено.

По словам очевидцев, автомашины остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоциклист не затормозил перед «зеброй», продолжив движение, и совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу с матерью.