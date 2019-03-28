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Псковский детский омбудсмен - мотоциклистам: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова через соцсети обратилась к мотоциклистам с призывом осторожнее вести себя на дорогах, чтобы тем самым сохранить жизнь и себе, и другим, в том числе детям. Печальным поводом для такого обращения послужило вчерашнее ДТП, в результате которого сильно пострадала и скончалась в больнице от полученных травм 6-летняя девочка.

Происшествие детский омбудсмен назвала «очередной трагедией». «Еще одна жизнь оборвалась, не успев начаться... Соболезнования родным и близким», - написала она.

«Люди! Водители! Куда вы все спешите? На дороге, на пешеходном переходе, во дворе...ведь навстречу может выбежать ребенок, ваш, в том числе, ребенок.. Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь! И ребенку, и себе!» - призывает Наталия Соколова.

Напомним, 7 апреля около 16.20 на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов в Пскове мотоциклист совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая вместе с семьей переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, автомашины остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоциклист не затормозил перед «зеброй», продолжив движение, и совершил наезд на ребенка. По неофициальной информации, от водителя мотоцикла исходил запах алкоголя.

Девочка была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.

Водитель и его пассажир госпитализированы.